Samanyolu Haber /Gündem / AKP’li Birinci ‘sosyal soykırımı’ yetersiz gördü: Türkiye’yi ve dünyayı dar edelim! /15 Kasım 2021 12:15

AKP’li Birinci ‘sosyal soykırımı’ yetersiz gördü: Türkiye’yi ve dünyayı dar edelim!

AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci, 15 Temmuz sonrası başlatılan ‘cadı avının’ oluşturduğu mağduriyetleri yetersiz görerek daha fazla ‘zulüm yapılmasını’ istedi.

AKP’li Birinci ‘sosyal soykırımı’ yetersiz gördü: Türkiye’yi ve dünyayı dar edelim!

Bir televizyon programına katılan Birinci, binlerce mağduru terörist ilan ederek, ”Her nerede olursa olsunlar, ne faaliyet yapıyorlarsa yapsınlar, dünyayı ve Türkiye’yi dar edeceğiz. Türkiye’de çocuklarımız filan yaşayacak ya ben, bu iblislerle, iblislerin at koşturduğu bir ülkede çocuklarının yaşamasını istemiyorum” tehdidinde bulundu.

Bunun üzerine Avukat Ömer Turanlı, 'Mücahit, Mücahit yavaş gel; sonra pişman olursun, o ülke senin babanın malı değil…' şeklinde bir tweet paylaştı.

Mücahit Birinci de bu tweete karşılık, 'Tehdidi müvekkilin Hidayet Karaca namına mı yapıyorsun Ömer? Ömer sen bizi pek anlamamışsın.' dedi.

Avukat Ömer Turanlı da 'Tehdit yok Mücahit, konuştuklarının sanık sandalyesinde hesabını verdiğinde kendini anlatırsın bizde anlarız. Gücü arkana alıp binlerce masum insanı hedef gösterme, şimdilik iktidarın keyfini yaşa…' dedi.



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