'Aşağılık çıkarları için dini lekelemekten çekinmiyorlar'

“Biz, gece gündüz uğraşırken bir baktık ki diğer arkadaşların gözleri ‘Nereden ne çarparız’ diye dolaşırmış. Bir başımızı kaldırdık, her taraf talan ediliyor. Bazıları ‘Ben varken iyiydi, benden sonra karıştı’ derler. Öyle bir şey yok. Başlar başlamaz zenginleşme iştahı da başladı.”





“AKP iktidarında yapılan yolsuzluk, Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan tüm yolsuzlukları toplasanız, fazladır. Muhtemeldir ki dünyanın en büyük yolsuzlukları bu ülkede yapılıyor. Her taraftan çalınıyor, her yer yağma ediliyor. Kamu gücü bireysel zenginleşme için seferber edilmiş.”





“Sonunda bu kadro ülkeyi yeni nesil mafya devletine çevirecek. Bunun neresi dava? Her türlü yanlışlarını dini söylemlerle kapatmaya çalışıyorlar. Yani kendi süfli (aşağılık) çıkarları için dini lekelemekten de çekinmiyorlar. Bu kadroda bulunmak davaya ihanettir.”

- İktidar değiştiğinde Türkiye’nin ekonomisi düzelecek mi, doları indirmek, vatandaşın alım gücünü artırmak için yeni gelecek iktidarın ne kadar süreye ihtiyacı var?

‘PARA AKLANIYOR’





MİLLET İTTİFAKI KAZANIR







BEŞER ONAR MAAŞ ALAN VAR





REFAHYOL hükümetinde maliye bakanlığı yapan, AKP’nin kurucularından ve eski Başbakan Yardımcısı, şu an CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Meclis’te devam eden bütçe görüşmelerindeki çıkışlarıyla dikkat çekiyor. AKP’lilere “Viva Zapata” filmini anlatan, “Hırsızlar ordusuna döndünüz”, “Davayı satanlar, davayı satanların arkasından gidenlerdir” sözleriyle seslenen Şener’le Türkiye gündemini konuştuk.Devlet, bürokratik değil demokratik bir devlet olacak. Çağdaş, demokratik değerlerle siyaset yapılacak. Hukuk devleti, yargı bağımsızlığı, insan hakları, “Yurtta sulh cihanda sulh” olacak. 3Y ile yani “yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla” mücadele edilecek. Bunlar bu partinin bir araya getirdiği insanların ortak hedefiydi. Bir baktık ki biz gece gündüz uğraşırken diğer arkadaşların gözleri “Nereden ne çarparız” diye dolaşırmış. Bir başımızı kaldırdık, her taraf talan ediliyor. Bazıları “Ben varken iyiydi, benden sonra karıştı” derler. Öyle bir şey yok. Başlar başlamaz zenginleşme iştahı da başladı.Erdoğan başbakan olduktan sonra ilk haftalarda yolumuz özelleştirmelerle ayrıldı. Hatta iki ay birbirimizle konuşmadık. Bırakmadım çünkü ben milletvekilinin listeye girdiği parti ve seçmen arasında sözleşme olduğuna inanırım. Ben, önümüzdeki seçimlerde aday olmamaya karar verdim.Erdoğan’ın kuruluştaki davayla hiçbir ilgisi yok. Başladığı günden beri fire verdi. AKP iktidarında yapılan yolsuzluk, cumhuriyet tarihi boyunca yapılan tüm yolsuzlukları toplasanız fazladır. Muhtemeldir ki dünyanın en büyük yolsuzlukları bu ülkede yapılıyor. Her taraftan çalınıyor, her yer yağma ediliyor. Kamu gücü bireysel zenginleşme için seferber edilmiş.CHP iktidara geldiği gün piyasalarda normalleşme başlar. Hükümeti devralmadan bunu herkes hissedecek. Hukuk düzeninin tahrip edilmiş olması ekonomiyi doğrudan etkiliyor. Hukuk devleti yok, mülkiyet hakkı garanti altında değil. Hükümet istediğinin tepesine çöküyor. İçerideki sermaye kaçıyor.Türkiye, birileri için vergi cenneti. Sürekli vergi barışı çıkarıyorlar. İster yastık altında ister yurtdışında olsun “Vergi barışından yararlanmak istiyorum” diye paranızı yatırdığınız an, o para resmi hale geliyor. Yolsuzluk, rüşvet, kokain ticaretinden, terörle irtibattan, insan kaçakçılığından elde edilen paralar, bu “barış” ile legal oluyor. Böyle para aklanıyor. Parayı Türkiye’de legalleştirip dışarı kaçırıyorlar.Yeni nesil bir mafya devleti ortaya çıktı. Seçimle iktidara geliyorlar ama ülkeyi mafya yöntemleri ile idare ediyorlar. Mafya mantığına hizmet edecek yasalar çıkarıyorlar. Muhalefeti yasaları zorlayarak susturmaya kalkıyorlar. Bu, yeni nesil bir mafya devletidir. Tüm kamu kaynaklarını bireysel çıkarları için kullanıyorlar. Konusu suç olan paraları aklama, ihale kanunlarıyla oynama var. Türkiye şu an yeni nesil mafya devleti riski taşıyor.Bu parti lider değil, kadro partisi demiştik. Erdoğan’ın kendisi bunu söyledi. Sonunda bu kadro ülkeyi yeni nesil mafya devletine çevirecek. Bunun neresi dava? Hür türlü yanlışlarını da dini söylemlerle kapatmaya çalışıyorlar. Yani kendi süfli çıkarları için dini lekelemekten de çekinmiyorlar. Bu kadroda bulunmak davaya ihanettir.Ben CHP Konya milletvekiliyim. İşimi iyi yapmaya çalışıyorum. CHP’nin genel başkanı var, ittifakın diğer partileri ve liderleri var. Karar vericilere müdahale, kimsenin görevi değil. Görevimiz, sorumluluk alanımızla meşgul olmak.Millet İttifakı kazanır. İttfakın kendisi çok önemli bir güçtür. Seçimi alacak durumdadır. İttifak, kazanacak olan doğru adayı ilan edecektir.Sayın Erdoğan’ın CHP ithamlarında doğru bir şey söylediğini görmedim. Kendi yanlışlarını bile CHP’ye yıkıyor. Kasaba köy gezerken görüyorum, Erdoğan’ın bu söylemleri yüzünden CHP’den uzak durmaya çalışan bir seçmen grubu var. Bir partinin uzun süre iktidarı zararlıdır. AKP bu uzun iktidarda yoldan çıkmıştır. Seçmendeki bu ayrışmanın kaldırılması lazım. Genel başkanımızın mesajı çok değerli ve var olan algıları yumuşatmaya yöneliktir. Başörtülülerin Meclis’te vekil olmasını, işyerlerinde erkeklerle çalışmalarını, üniversitelerde okumalarını sağlayan CHP’dir. Başörtülü kadınların “Biz milletvekili olmak, çalışmak istiyoruz” diye verdiği mücadele sonrasında bu sağlandı. Geleneksel referans kaynaklarında böyle bir mücadeleye cevaz var mıydı? Yoktu. Örneğin Mevdudi’nin, Kardavi’nin eserlerine bir bakın cevaz değil, haramlar görürsünüz. Atatürk ile başlayan, CHP’nin devam ettirdiği bu zihniyet dönüşümü yaşanmasaydı, bugün başörtülü milletvekili olamazdı. Bunu sağlayan CHP’dir. Ama o mahalleye sorarsan bunu engelleyen CHP. Halbuki yasaklar döneminde CHP yoktu. Bu ülkedeki dindarlar da bilmeli ki, kendi inançlarındaki gelişmede bugün algıladığı İslam anlayışında CHP’nin katkısı vardır. IŞİD için “Bu İslam değildir” dedirten şey, CHP’nin varlığıdır.OHAL, F*** ile mücadele diye ilan edildi. Sonra iktidarı eleştiren akademisyenlerin işlerine son verildi. Biz bu OHAL döneminde hiç ilgisiz kamudan atılan binlerce öğretim üyesinin hakkını savunmayacak mıyız? Elbette savunacağız. Eşi şehit, kendisi kanser işten atılmış. Bunu savunmayacak mıyız?Ben Soros’u bir kez gördüm. “Toplantı var” dendi. Somut bir şey konuşulmadı. O görüntü önemli değil. Ondan sonra baş başa ne konuştuğu önemli. O görüşmeden sonra, “Sivil Örümceğin Ağında” (*) kitabını satır satır, altını çizerek okudum. Erdoğan ile gayri resmi bir aradaydık. Sohbet ederken kitabın tezini şöyle anlattım: “Emperyal ülkeler uluslararası ilişkilerinde önemli değişiklikler yapıyor. ABD’de bazı vakıflar kurulmuş, o vakıflara ABD hazinesinden para aktarılıyor. Bunlar diğer ülkelerin kurumlarına, projelerine ABD projelerinin o kuruluşları tarafından benimsenmesi için para yardımında bulunuyorlar. Bunun da ötesinde hükümetler üzerinde lobi çalışmaları yapıyorlar. Onun için dünyanın yeni çarklarına dikkat etmeli” dedim. Erdoğan dikkatle baştan sona dinledi. Ama yanıt vermedi.Gördüklerinden rahatsızlık duymamışlarsa bir sorun var demektir. Hem maddi çıkarlar hem de makamlar... Beşer onar maaş alan var. Böyle bir yapı olmuş.