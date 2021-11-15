Erdoğan o fırsatı kaçırdı

Yunanistan merkezli Ekathimerini gazetesinde bugün yayımlanan Alexis Papachelas imzalı analiz yazısında Türkiye-Yunanistan ilişkileri değerlendirildi. Gazetenin yayın yönetmeni de olan Papachelas’a göre, Ankara’da bir siyasi değişim Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde gerçek bir fark yaratmasını beklemek oldukça yanlış.



Ekathimerini’de yer alan yazıda, “Erdoğan iktidarının ilk dönemlerinde Yunanistan ile ile olan anlaşmazlıklarında makul ve onurlu çözüm fırsatları buldu. Erdoğan, o zamanlar Yunanistan ile sürekli gerilimi körükleyen organları bastırmaya uğraştı. Türkiye’nin Avrupalılaşma fikrini Avrupalılara satıyordu. Yunanistan’la ikili ilişkilerde gelişme sağlamakla ilgileniyordu. Gelecekte Erdoğan’ın neden bu fırsattan yararlanamadığı sorulacak. ‘Eski Yunanistan Başbakanı Kostas Karamanlis’in bir noktada Erdoğan’a gayri resmi bir teklifte bulunduğunu, ancak bunun Türk lider tarafından küçümsendiğini’ hatırlatmakta fayda var.” ifadeleri yer aldı.



GAYRİ RESMİ GÖRÜŞME TEKLİFİ



Alexis Papachelas yazısında, “Ancak o zamanlar önemli bir fark vardı. Türk yetkililer Yunanistan’ın doğu Ege adalarının askerden arındırılması için çağrıda bulunacak ve sözde gri bölgeler hakkında iddialarda bulunacak, ancak iki konuyu kesin bir çözüm şartı olarak koymayacaklardı. Yunan diplomatlar ise Ankara’nın bu iki konuyu pazarlık fişi olarak kullandığını düşünüyorlardı. Ancak bugün bu tamamen değişti. Türkiye, her iki konuyu da dış politikasının kurucu unsurları haline getirdi. Üst düzey Türk yetkililerin Yunanistan ile ilgili açıklama yapmadığı hiçbir hafta yok.” ifadelerinde bulundu.



Yunan gazetesine göre, Erdoğan görevi bıraksa bile bu durum değişmeyecek. Erdoğan’ın son dönemde bir güvensizlik ortamı yarattığı aktarılan yazıda, ‘Erdoğan, artan güvensizlik döneminde gücünü pekiştirmek için iç siyasi organlara yöneliyor. Ancak ona bağlı temsilciler yavaş yavaş kendi şartlarını dayatmaya başladı. Bazıları, Savunma Bakanı Hulusi Akar gibi, diğerlerinden daha açık sözlü.’ ifadeleri yer aldı.



‘MÜZAKERELERE YER KALMAYACAK’



Gazete yazıyı “Bununla birlikte, Yunan hükümeti, bazı adaların askerden arındırılması veya belirli ıssız adalar ve kayalık oluşumlar üzerindeki Yunan egemenliğinden vazgeçme konusunda anlaşmaya varırsa, siyasi olarak hayatta kalamaz. Dolayısıyla Ankara, hangi hükümetin iktidarda olduğuna bakılmaksızın, yalnızca Atina tarafından geri çevrilmek için bu taleplerde ısrar ederse, Erdoğan iktidarda olsun ya da olmasın, açıkça müzakereye yer kalmayacak.” sözleriyle sürdürdü.