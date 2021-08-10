AKP’liler güle oynaya Erdoğan’ı peygamber ilan ettiler!

Ordu’da bir nikah törenine katılan AKP Milletvekili Şenel Yediyıldız, “Sayın cumhurbaşkanımızın sünnetini yerine getirmeden de defteri vermek istemiyorum. Cumhurbaşkanımız diyor ki işte. 1-3-5 diye sayıyor. Biz Rabbim ne kadar verirse o kadar çocuk istiyoruz. Defteri damat beye veriyorum gelin hanıma geri versin diye” konuşma yaptı.





İL MÜFTÜ YARDIMCISI SES ÇIKARMADI

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Yediyıldız’ın bu konuşmasına kahkaha atarak karşılık verdi. Giresun İl Müftü Yardımcısı Yusuf Genç ise dini değerlerle alay edilmesine ses çıkarmadı. Nikah sonrası dua etmekle yetindi.





İŞTE ŞİRK KOKAN O AÇIKLAMALAR

Erdoğan ve AKP’lilerin dini değerleri hiçe saydığı konuşmalardan bazıları…





Tayyip Erdoğan: Bizim rahmetimiz gazabımızı aşacaktır inşaallah.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Tayyip Erdoğan Türkiye’nin ezeli ve ebedi başkanıdır.

Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala: Peygamberimiz Mekke’ye girerken muhtemelen kendine pay çıkardı orada. Biz başörtüsü yasağını kaldırırken kendimize pay çıkarmadık.

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç: Biz varsak siz de varsınız, siz de yoksunuz.

Eski Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek: Başbakanımız geliyor diye tarih de coğrafya da kıyama kalkıyor.

Tarihçi Yazar Kadir Mısırlıoğlu: Tayyip Beye oy vermeyen imansız.

AKP Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin: Başbakanımıza dokunmak bile ibadettir.

AKP Düzce Milletvekili Fevai Arslan: Allahu Tealanın bütün vasıflarını toplamış bir lider.

Türkiye Prag Büyükelçisi Egemen Bağış: Bakara makara, sallıyorum bir ayet.