Samanyolu Haber /Politika / "AKP ve MHP'nin oy oranı muhalefetin 7 puan altında" /15 Şubat 2021 23:46

"AKP ve MHP'nin oy oranı muhalefetin 7 puan altında"

MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin başkanı Özer Sencar sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "İktidarın oyu yüzde 45,7 ve muhalefetin oyu yüzde 52,8 olarak hesaplanmıştır" ifadesini kullandı.

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MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin başkanı Özer Sencar sosyal medya hesabından Ocak ayı araştırmasını paylaştı. Sencar, kararsızların oy dağılımı yapılmadan AKP'nin oy oranın yüzde 37,2 olduğunu belirtti.

Sencar, AKP'nin oy oranının yanı sıra muhalefetin de oy oranını açıklarken, "Muhalefetin oy oranı yüzde 43 ve kararsızlar yüzde 18,6'dır" dedi.

Özer Sencar, kararsızların oy dağılımından sonra ise "İktidarın oyu yüzde 45,7 ve muhalefetin oyu yüzde 52,8 olarak hesaplanmıştır" ifadesini kullandı.

Sencar'ın paylaşımı şöyle:


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