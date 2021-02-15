Nusret'in dev afişine İBB müdahalesi geldi

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Galata Kulesi’nin bulunduğu meydanda tadilat işlemleri yapılan tarihi binaya örtülen 'Nusret Gökçe' resminin kaldırıldığını duyurdu.





Galata Kulesi’nin bulunduğu meydanda tadilat işlemleri yapılan tarihi binanın ‘Nusret Gökçe’ resmiyle örtüldüğü görülmüştü.





İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve eski Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, “Sözde kültür elçilerinin ticari projeleri için bin yıllık Galata Meydanı'na yapılan bu uygulama kabul edilemez” demişti.





"Beyoğlu'na yakışmayan giydirme İBB tarafından kaldırtıldı"





Mahir Polat daha sonra "Ekiplerimizin işlemleri sonucunda Galata Meydanı'nda yapılmış uygulama akşam saatlerinde kaldırılmıştır" paylaşımında bulunurken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun da sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda "İstanbul, tarihi ve kültürel zenginliği ile kendini tüm dünyaya rahatlıkla anlatabilecek derinlikte bir şehirdir. Beyoğlu’na yakışmayan giydirme İBB tarafından kaldırtıldı" ifadelerini kullandı.



