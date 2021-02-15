Samanyolu Haber /Gündem / Nusret'in dev afişine İBB müdahalesi geldi /15 Şubat 2021 23:55

Nusret'in dev afişine İBB müdahalesi geldi

Galata Meydanı'nda tadilatı yapılan bir binanın üzerine giydirme olarak yerleştirilen ve et restoranlarıyla tanınan Nusret Gökçe'nin resminin yer aldığı tanırım afişi, İstanbul Büyükşehir Belediye ekiplerince kaldırıldı.

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İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Galata Kulesi’nin bulunduğu meydanda tadilat işlemleri yapılan tarihi binaya örtülen 'Nusret Gökçe' resminin kaldırıldığını duyurdu.

Galata Kulesi’nin bulunduğu meydanda tadilat işlemleri yapılan tarihi binanın ‘Nusret Gökçe’ resmiyle örtüldüğü görülmüştü.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve eski Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, “Sözde kültür elçilerinin ticari projeleri için bin yıllık Galata Meydanı'na yapılan bu uygulama kabul edilemez” demişti.

"Beyoğlu'na yakışmayan giydirme İBB tarafından kaldırtıldı"

Mahir Polat daha sonra "Ekiplerimizin işlemleri sonucunda Galata Meydanı'nda yapılmış uygulama akşam saatlerinde kaldırılmıştır" paylaşımında bulunurken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun da sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda "İstanbul, tarihi ve kültürel zenginliği ile kendini tüm dünyaya rahatlıkla anlatabilecek derinlikte bir şehirdir. Beyoğlu’na yakışmayan giydirme İBB tarafından kaldırtıldı" ifadelerini kullandı.

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