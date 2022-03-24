Samanyolu Haber /Gündem / AKP MYK’da ‘Furkan Vakfı’ tartışması: Bazı üyelerden itiraz geldi, Soylu tepki gösterdi... /24 Mart 2022 10:24

AKP MYK’da ‘Furkan Vakfı’ tartışması: Bazı üyelerden itiraz geldi, Soylu tepki gösterdi...

AKP MYK'da "Furkan Vakfı" tartışması yaşandı. Bakan Soylu'nun itirazlara "Net provokasyon" diyerek tepki gösterdiği öne sürüldü.

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AKP'nin MYK toplantısında "Furkan Vakfı" tartışmalara neden oldu.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun kulis haberine göre, toplantıda bazı MYK üyelerinin, “polisin sert müdahalesinin yanlış olduğunu” belirterek Süleyman Soylu’ya, “Siz devletsiniz, devlet orantısız güç kullanamaz” eleştirilerini yönelttiği ifade edildi. Bunun üzerine de Soylu, “Furkan Vakfı üyelerinin siyasi saiklerle öne çıktığı, eylemin de net şekilde provokasyon olduğu” tepkisini gösterdi.

Soylu’nun toplantıda, “bu vakfın dini değerleri suistimal ettiğini” de anlattığına ve “bakanlığın yaptığı araştırmalarda Kuytul’un dış odaklarca da desteklendiği” bilgisini verdiğine işaret edildi. Toplantıda ayrıca muhalefetin “bu vakıf eylemi ve 28 Şubat süreci üzerinden hedef alındığı” da anlatıldı.

Öte yandan toplantıda İçişleri Bakanlığı’nın eylemindeki “türbanlı polisin türbanlı bir başka kadına yönelik şiddetine” ilişkin görüntülerdeki polis hakkında işlem yürüttüğü ve “bu görüntünün de provokasyon amaçlı bilinçli servis edilip edilmediğini de incelediği” iddia edildi.
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