AKP’nin kaybettiği belediyelerin israf tablosu

Belediyelerin israf tablosu şöyle:





KUYRUKLU PİYANO: 1 milyar TL’nin üzerinde borcu olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin AKP’li yönetimi 31 yerel seçimleri öncesinde aralarında kumanya, yemek, yurt içi ve yurt dışı konaklama, reklam ve tanıtım, etkinlik ve organizasyonlara 211 milyon 441 bin 450 TL ödedi. 22 Kasım 2023’te 1 milyon 383 bin 800 TL’lik termos aldı. 8 Mayıs 2023’te ise lokum ve çikolataya 1 milyon 372 bin TL ödedi. 2 Ekim 2023’te de 2 adet kuyruklu piyano için 4 milyon 545 bin 258 TL ödendi.





66 BİN METREKARE HALI: 2023’te 12 milyon 112 bin TL’ye 33 bin metrekare halı alan Şanlıurfa Belediyesi 2024’te seçime kadar 48.5 milyon TL’lik halı satın aldı.







BURSA BIÇAĞI: Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2023’de tören, toplantı, organizasyon, ağırlamalar için aralarında Bursa bıçağının da olduğu hediyelik eşyalara 18 milyon 851 bin 750 TL ödedi. Sosyal etkinlikler için 83 bin 175 TL’ye altın, 57 bin TL’ye fincan seti, 91 bin 850 TL’ye Türk kahvesi, 117 bin 900 TL’ye ipek kumaş baskılı tablo, 48 bin TL’ye de 200 adet saat aldı.









KANAL KÜTAHYA: Denizi olmayan kentte ‘Kanal Kütahya’ projesi yapılıp 266 milyon 500 bin TL ödendi. MHP’li Kütahya Belediyesi 70 metrelik Vazo Kule için de 2022’de 30 milyon TL harcadı. Uşak Belediye Başkanı için de 2022’de 50 milyon TL’ye makam odası yaptırıldı.





ATEŞ DANSLI GEZİ: AKP’li Afyonkarahisar Başkanı Mehmet Zeybek, 1 milyon 21 bin TL masrafla Almanya, Avusturya ve Çek Cumhuriyetine ‘teknik gezi’ düzenledi. Gezi programında “Çek kızlarının yaptığı ateş dansı gösterisi ve meyhane ziyareti’’ de yer aldı.