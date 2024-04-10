Samanyolu Haber /Gündem / Akşener''in eski kurmayından 'Erdoğan, Akşener üzerinden Millet İttifakı'na sızdı' iddiası /10 Nisan 2024 07:48

Akşener''in eski kurmayından 'Erdoğan, Akşener üzerinden Millet İttifakı'na sızdı' iddiası

İYİ Parti'den istifa eden eski İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, katıldığı televizyon yayınında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yoluyla Millet İttifakı’na sızdığını iddia etti.

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İYİ Parti'nin eski Genel Sekreteri Aytun Çıray İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve AKP Genel Başkanı Erdoğan hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Halk TV ekranında Kayda Geçsin programına katılan Çıray, Erdoğan'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener aracılığıyla Millet İttifakı'na sızdığını öne sürdü.

"Zamanla elimizdeki bilgi ve belgeler artacaktır"
Çıray "Meral Akşener, Recep Tayyip Erdoğan ile dirsek temasındaydı ve 6'lı masadan planlı olarak kalktı" dedi.

Gazeteci Timur Soykan'ın ''2019'daki elde edilen başarıdan sonra Cumhur İttifakı tarafından ya da Erdoğan tarafından içeri bir sızma olduğunu mu düşünüyorsunuz? Öyle bir mühendislikten mi bahsediyorsunuz?'' sorusu üzerine Çıray şu cevabı verdi:


''İçeride doğrudan doğruya en üst düzeyde sızma olduğunu düşünüyorum. Zamanla elimizdeki bilgi ve belgeler artacaktır. Retrospektif olarak baktığımızda, biz tıpta böyle deriz, Bu aşamada teşhisi arttıracak bilgi ve belgelerin yavaş yavaş oluşmaya başladığını görüyoruz.''

Bu yanıt üzerine gazeteci Barış Pehlivan'ın ''Şu an ki elinizde bilgi belge nedir? Ben şunu demek istiyorsunuz diye anlıyorum. Yanlış anlıyorsam düzeltin. Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener ile gizli bir müzakerede bulundu. İYİ Parti'nin bu kadar kritik bir görev almasının önüne geçerek birlikte engel oldular. Türkiye siyasetini şekillendirdiler mi?'' sözleri üzerine Çıray, ''Ben böyle bir analiz yapıyorum'' diye karşılık verdi.

Çıray'ın verdiği kulis bilgisi kısa sürede büyük yankı uyandırdı ve sosyal medyada gündem oldu.
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