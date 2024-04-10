Ticaret bakanına göre ‘İsrail'e ihracat’ haberlerinin kaynağı bakın kimmiş?

Gelen tepkilerden sonra İsrail ile bazı ihracat kalemlerinde kısıtlamaya gidildi. Bunun seçimden sonra olması ve gelen tepkilerle böyle adım atılması AKP’nin Gazze konusundaki ‘hassasiyeti’ni tekrar tartışma konusu yaptı. Bu kısıtlamaların yeterli olmadığını belirtenler ise ihracat kalemlerinin genişletilmesini istiyor.



BirGün'de yer alan habere göre bu konudaki tartışmalar ise TÜİK verilerinden ortaya çıkarılarak kamuoyuyla paylaşılmıştı. Ancak Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a göre bu haberlerin kaynağı İsrail istihbaratı. TRT Haber canlı yayınında konuşan Bolat, şunları söyledi:



“İsrail ile ticaret konusundaki tartışmalarda, Türkiye’nin Gazze’ye sahip çıkması ve Gazze halkına ve masum sivillere yönelik üstün çabalarını itibarsızlaştırma gayretlerinin çok önemli rolü oldu. Bu dönemde zaman zaman kamuoyuna bilgi kirliliği olarak atılan yalan yanlış haberlerin birçoğunun kaynağının İsrail istihbaratının olduğunu tespit ettik.”



'JET YAKITI' YANITI



Bolat, Türkiye'den İsrail'e jet yakıtının, askeri uçaklara satılıyormuş gibi yansıtıldığını savunarak, "Türkiye'de uçak yakıtı satan iki özel akaryakıt şirketi var. İsrail'den Türkiye'ye çok sayıda turist geldi. Sivil uçuşlar bir müddet devam etti. Uçuşlar, birkaç ay önce iptal edildi. İsrail'e satılan yakıt, İsrail'in turist getiren hava yolu şirketlerinin uçaklarına satılan yakıttır. Türkiye'ye geliyorlar, benzini dönüş için alıyorlar. Bu, Türkiye'nin ihracatı gibi yazılıyor" ifadelerini kullandı.



Uçaklara benzin satışına değinen Bolat, şöyle devam etti:



"Jet yakıtı iddiası büyük bir iftiradır. Vatandaşlarımız, siyaset istismarcılığı anlamında yapılan bu iftiralara kanmasın. Filistin davasına en büyük hizmetleri yapan Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, hükümetlerine, devlet yöneticilerine karşı iftirayı yapmak, günahların en büyüdüğüdür."