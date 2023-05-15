AKP’nin oy oranı 20 yıl geriye gitti, Erdoğan ilk kez yüzde 50’yi bulamadı

Yine de çoğunluk
Buna karşılık AKP 266 milletvekili çıkarmayı ve cumhur ittifakı ortaklarıyla birlikte toplamda yüzde 49,31 oy alarak Meclis’te çoğunluğu kaybetmemeyi başardı.
Yine 05:30 itibariyle kesinleşmemiş sonuçlara MHP 51, Yeniden Refah Partisi beş milletvekili çıkardı.
Erdoğan için bir ilk
AKP gibi Erdoğan da bir ilkle karşıya karşıya. 05:30 itibariyle kesinleşmemiş sonuçlara AKP lideri dünkü seçimlerde yüzde 49,34 oy aldı (Açılan sandık oranı yüzde 98,15).
Böylelikle Erdoğan ilk kez yüzde 50 barajına takılıp ilk turda seçilemedi.
2014: Yüzde 51,8
2018: Yüzde 52,6
Erdoğan’ın Ekmeleddin İhsanoğlu ve Muharrem İnce karşısında farklı biçimde ilk turda seçilmeyi başardığı önceki seçimlerde oy oranı şöyleydi: