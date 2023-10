AKP’nin yeni MYK’sı belli oldu

Sözcü'de yer alan habere göre AKP’nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi’nin ardından gerçekleştirilen yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında Merkez Yürütme Kurulu (MYK) belirlendi.



MYK’da yer alan 18 üyeden 14’ü görevine devam edecek. Genel Başkanvekili Efkan Ala, Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Hayati Yazıcı, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK’da yerini koruyan isimler oldu. Çiğdem Karaaslan, Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı; Mustafa Şen ise Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Başkanlığı, Fatih Şahin de Genel Sekreterlik görevini sürdürecek.



Yeni MYK’da yer alan 4 isimden eski Ekonomi Bakanı ve Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Binali Yıldırım’ın yerine Genel Başkanvekili oldu.



Sosyal Politikalar Başkanlığı görevine Jülide Sarıeroğlu’nun yerine eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Ekonomi İşleri Başkanlığı görevine Nurettin Canikli’nin yerine Nihat Zeybekci, İnsan Hakları Başkanlığı görevine de Mehmet Ali Zengin’in yerine Hasan Basri Yalçın getirildi.



“CUMHURBAŞKANIMIZ, YÜKSEK İSTİŞARE KURULU’NU İLAN EDECEK”



Bütün birimlerin sabah itibariyle görevlerine başlayacağını söylen AKP Sözcüsü Ömer Çelik, geçmiş dönemde görev yapan üyelere teşekkür ederek şunları söyledi:



* “Sayın Cumhurbaşkanımız yakın zamanda Yüksek İstişare Kurulu’nu ilan edeceklerini bugün kongrede ifade ettiler. Böylece bütün birimlerimiz açısından AK Parti, bu kongresini gerçekleştirerek yerel seçime hazır hale gelmiştir. Önümüzdeki dönemde inşallah milletimizle daha çok buluşarak, Türkiye’yi AK Parti ve Cumhur İttifakı belediyeleriyle daha büyük oranda buluşturmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”



“HER TÜRLÜ SİVİL ÖLÜM KAYBINA KARŞIYIZ”



Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çelik, bir basın mensubunun, Filistin ile İsrail arasında yaşanan çatışmalara ilişkin sorusuna şöyle yanıt verdi:



* “Tabii yakından takip ediyoruz. Birincisi, prensip olarak söyleyeyim; her türlü sivil ölüm kaybına karşıyız. Bu bakımdan, hangi taraftan olursa olsun sivillerin kaybına yol açacak şiddetten uzak durulması gerektiğini ifade ediyoruz. İkincisi olayı daha da tırmandıracak, daha çok kan dökülmesine yol açacak bir şiddet döngüsünün ortaya çıkmamasını temenni ediyoruz. Burada itidal önemlidir. Karşılıklı olarak şiddetin artırılmasının daha kötü, daha vahim sonuçları olacaktır.



* Biz bölgede müzakereye, diplomasiye dayanan bir barış ve huzur ortamı olması gerektiğini her zaman ifade ettik ve bunu ifade etmeye devam ediyoruz. Biz, şiddetin daha fazla tırmanmasından kaygı duyduğumuzu ifade ediyoruz. O sebeple bütün tarafları şiddeti daha da tırmandırarak adım atmaktan uzak durmaya davet ediyoruz. Dışişleri Bakanlığımız başta olmak üzere, ilgili bütün birimlerimiz takip ediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın da yakın takibinde. Biz de parti olarak yakından takip ediyoruz.”



“TAHLİYE İÇİN HAZIRLIĞIMIZ VARDIR”



Dışişleri Bakanlığı’nın olaylara ilişkin açıklamasının, bölgede yaşayan Türk vatandaşlarının güvenliği için yapıldığını söyleyen Çelik, “Herhangi bir şekilde şu ana kadar bununla ilgili olarak zor durumda kalmış bir vatandaş bilgisi ulaştığı takdirde, derhal kendisinin Türkiye’ye getirilmesi için gerekli girişimde bulunulur. Bütün birimlerimiz, vatandaşlarımızın bulunduğu bölgeleri de bilmektedirler. Bu sebeple de bu tip durumlar için her türlü hazırlığımız vardır. Bir şekilde çatışma bölgelerinde olan vatandaşlarımızın oradan kurtarılması için de hazırlıklarımız var. Ayrıca bu şekilde bir sıkıntı içerisinde olan vatandaşlarımız, büyükelçiliğimize ulaşarak derhal kendilerine ulaşılmasını sağlayabilirler” açıklamasında bulundu.



“CUMHURBAŞKANIMIZIN DİPLOMASİ İRADESİ NETTİR”



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında olası bir telefon görüşmesine ilişkin ise Çelik, “Sayın Cumhurbaşkanımızın telefon trafiğiyle ilgili ya da temas trafiğiyle ilgili şu aşamada bir şey söyleyemem. Bu değerlendirmeler tabii ki devam etmektedir. Ama şunu bilmenizi isterim ki Sayın Cumhurbaşkanımız bugün kongre konuşmasında da taraflara itidal tavsiye ettiğini ve şiddetinin tırmandırılmaması gerektiğini söyledi. Bu yöndeki diplomasi iradesi zaten Cumhurbaşkanımızın çok açık ve nettir. Devletimizin bütün birimleri bu doğrultuda faaliyetlerini sürdürmektedir” değerlendirmesinde bulundu.