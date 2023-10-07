Suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan Vergili serbest bırakıldı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 43 şüpheliden 22'si tutuklanırken 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre İstanbul merkezli 29 Eylül'de düzenlenen Şahin suç örgütüne yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 56 şüpheliden 43'ü yakalanmıştı.Şüphelilerden 4'ünün yurt dışında, 3'ünün ise cezaevinde bulunduğu belirlenirken adreslerinde bulunamayan 6'sının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.Gözaltına alınan arasında Galatasaray'ın sponsoru Başkent İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Vergili de bulunuyor.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Vergili nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.