Samanyolu Haber /Gündem / AKP propagandası yapan imam, karşı çıkan cemaati camiden kovdu /06 Mayıs 2023 08:36

AKP propagandası yapan imam, karşı çıkan cemaati camiden kovdu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki Cengiz Topel Camisi imamının, 30 Nisan’da öğle namazının sonrası AKP propagandası yaparak oy istediği iddia edildi. Cami cemaatiyle imam arasında tartışma yaşanırken, imamın tepki gösterenleri “İşine gelmiyorsa çık git” diyerek camiden kovduğu belirtildi.

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Seçime günler kala iktidar olanaklarının propaganda için kullanıldığı tartışmaları sürerken, bu kez camiye de siyaset karıştığı iddiası gündeme geldi.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde Belediye Meclis üyesi olarak görev yapan İYİ Partili Olgaç, 30 Nisan’da öğle namazı için gittiği Cengiz Topel Camisi’nde, aynı zamanda Kuran kursu görevlisi de olan cami imamının, namaz sonrası iktidara oy istediğini söyledi. İktidar propagandası yapan imama cami cemaati olarak tepki gösterdiklerini aktaran Olgaç, imamın ise tepki gösterenleri “İşine gelmiyorsa çık git” diyerek camiden kovduğunu kaydetti. 

‘OY ÇAĞRISI YAPILAMAZ’
Cumhuriyet'in haberine göre “Camiye siyaset karıştırmayın” tepkisini gösteren Olgaç, iktidar temsilcilerinin kamu gücünü kullandığını, bu durumun ise kamu görevlilerini cesaretlendirdiğini söyledi.

Diyanet’in ve camilerin gündelik siyasete girmemesi gerektiğini vurgulayan Olgaç, “Bu durumu kesinlikle doğru bulmuyoruz. Camiler, herhangi bir siyasi parti için oy çağrısı yapılacağı yerler değildir, olamaz. Diyanet, halkın doğru dini bilgiye ulaşması için kurulmuştur. Olayla ilgili gerekli işlemlerin takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı. 
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