Samanyolu Haber /Gündem / AKP resmen memurdan haraç topluyor! /16 Nisan 2020 10:20

AKP resmen memurdan haraç topluyor!

Orman Genel Müdürlüğü personeli amirleri tarafından çağrılarak doğrudan tehditle bağış yapmaya zorlanıyor. Personelden banka dekontu isteniyor, sendika tepkili.

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Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü’nde, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına “en az bir yevmiyesini” bağışlamayan personele maaş kesintisi için zorunlu dilekçe imzalatıldı. Sendika zoraki bağışı mahkemeye taşımaya hazırlanıyor.

BAĞIŞ YAPMAYAN LOJMANDAN ATILACAK
Cumhuriyet’ten Sena Yaşar’ın haberine göre dilekçede, personelin “kendi isteğiyle” maaşından kesinti yapıldığı belirtilse de imzalamayan personelin, “lojmandan faydalanmamakla” tehdit edildiği öne sürüldü. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, kendisine bağlı tüm birimlere gönderdiği ıslak imzalı yazıyla, koronavirüsle mücadele kapsamında Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya bağışta bulunulmasını, dekontların ise amirlere iletilmesini istemişti.

BİR GÜNLÜK YEVMİYELERİ KESİLDİ
Cumhuriyet’in ulaştığı belgelere göre, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, memurun nisan ayı maaş düzenlemesi yapılmadan önce 5-7 Nisan arasında, kendisine bağlı tüm işletmelere dilekçe örneği gönderdi. Bağış yapmayan memurlara imzalatılması zorunlu tutulan dilekçede, “Biz Bize Yeteriz Türkiyem adlı yardım kampanyasına katılmak amacıyla 15.04.2020 tarihinde ödenecek maaşımdan 1 günlük yevmiye kesintisinin yapılarak belirlenen ilgili hesaplara aktarılmasını arz ederim” denilerek, dilekçeye memurun TC’sini yazması ve imzasını atması istendi.

SENDİKADAN TEPKİ
Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, “Kamu çalışanları ne kazanıyor ki ne verecek? Ayın 15’i geldi, amirler memurları çağırıp ‘Bağış yap senin için iyi olmaz’ gibi tehditlerde bulunuyor. Memurdan bağış değil, haraç kesiliyor” dedi. Durmuş konuya ilişkin suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.
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