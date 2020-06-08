Samanyolu Haber /Gündem / AKP seçim yasasında yeni barajlar getirmeyi planlıyor /08 Haziran 2020 08:30

AKP seçim yasasında yeni barajlar getirmeyi planlıyor

AKP, tartışmaları bir süre önce başlayan Siyasi Partiler ve Seçim Yasa değişikliklerini, kapsamlı ve geniş bir çalışmaya dönüştürmeye karar verdi.

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 Çalışma, yeni partilerin transfer yapmasının ve grup kurmasının engellenmesinden çıkartılarak, “yeni ittifak modelleri, seçim barajı, daraltılmış bölge” gibi konuları da içeren büyük bir mevzuat taramasına dönüştürüldü. Masada, seçim barajlarının yüzde 5’e indirilmesi ve seçim bölgelerinin sayısının arttırılması da var.


 
Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre,  AKP'de kurulan komisyon, ilk toplantısını önümüzdeki hafta yapacak. AKP Siyasi İşler Başkanı Hayati Yazıcı başkanlığındaki komisyon, çalışmalarını yaz boyunca sürdürecek ve yeni yasama dönemine, hem siyasi partiler, hem de seçim yasasında ciddi değişiklikler içeren bir paket getirilecek. 

Yapılan planlamaya göre öncelikle 400 maddeyi bulan iki yasa sadeleştirilecek ve yaklaşık 200 maddeye indirilecek. Sadeleştirme dışında, asıl önemli çalışma, seçim barajı konusunda olacak. İttifak uygulamasının seçim barajını fiilen ortadan kaldırdığı yorumları yapılırken, barajın ittifak yapan partilerin en az yüzde 5 oy almaları şekline dönüştürülebileceği iddia ediliyor. Bu durumda, baraj otomatik olarak yüzde 5’e inecek. Küçük partilerin ittifak aracılığı ile Meclis’e girmesi engellenecek.

AKP, milletvekili seçimlerinde dar bölgeye sıcak bakmazken, daraltılmış bölgeye daha yakın duruyor. Yeni düzenlemede buna ilişkin hükümler de yer alacak. Bir parti yöneticisi, daraltılmış bölge olmasa bile ona benzer bir ara formül geliştirebileceklerini söyledi. Parti, metropollerdeki seçim bölgelerinin sayısını arttırmayı planlıyor. Bu konuda daha önce yapılmış çalışma da bulunuyor.

İttifak yapısının aynen kalabileceği gibi seçimden önce ittifak yapmanın yolunun kapatılabileceği de iddia ediliyor. Partilerin güçlerini seçimden önce değil, seçimden sonra birleştirmesiyle ilgili öneriler de bulunuyor. Bu durumun büyük partileri avantajlı çıkaracağı yorumları yapılıyor.
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