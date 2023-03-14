AKP sınır tanımıyor: KHK’lılar vergi affından da yararlanamayacak

Vergi affı borç yapılandırma düzenlemesi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilip Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaştı.







AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan vergi affından 15 Temmuz’dan sonra KHK ile hukuksuz bir şekilde ihraç edilen kişilerin yararlanamayacak olması tepkilere neden oldu.





Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle haklarında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle adli makamlar, genel kolluk kuvvetleri veya Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında vergi incelemesi yapılması, terörün finansmanı suçu veya aklama suçu kapsamında inceleme ve araştırma yapılması talep edilenler…” denildi.





KHK ile öğretmenlik mesleğinden ihraç edildikten sonra KHK TV’de gönüllü muhabirlik yapan Münir Korkmaz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda KHK’lıların vergi affından yararlanamamasına tepki gösterdi.