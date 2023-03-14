Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın yeni ortağına kapatma davası geliyor /14 Mart 2023 16:08

Erdoğan'ın yeni ortağına kapatma davası geliyor

Zafer Partisi, HÜDA PAR’ın kapatılması için Yargıtay'a başvuracaklarını duyurdu.

SHABER3.COM

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevdagül Tuncer, Hür Dava Partisi'nin (HÜDA PAR) kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunacaklarını açıkladı. 

Sevdagül Tuncer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Zafer Partisi olarak dün de bugün de yarın da terörle ne el sıkışır, ne masaya otururuz. HÜDA PAR'ın kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunacağız” ifadelerini kullandı.

HÜDA PAR, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Cumhur İttifakı’nı destekleyeceğini açıklamıştı. AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, dün HÜDA PAR Genel Merkezi'ni ziyaret etmiş, iki parti arasındaki 'ittifak' görüşmelerinin ikinci toplantısının ardından yapılan açıklamada, seçimlere birlikte girme konusunda 'prensipte problem' olmadığı duyurulmuştu. 
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