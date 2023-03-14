Samanyolu Haber /Spor / Chelsea, Stamford Bridge'de iftar vererek bir ilke imza atacak /14 Mart 2023 16:39

Chelsea, Stamford Bridge'de iftar vererek bir ilke imza atacak

İngiltere Premier Lig'de bir ilke imza atacak olan Chelsea, Ramazan ayında stadında iftar verecek.

SHABER3.COM

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Chelsea, Stamford Bridge'de ilk açık iftar programına ev sahipliği yapacak. 26 Mart Pazar günü kulüp ve bir Premier Lig stadı için bir ilk olacak şekilde Stamford Bridge'de saha kenarında bir açık iftar programına ev sahipliği yapacak." denildi.

Chelsea'nin stadındaki etkinlikle birlikte ilk kez bir İngiltere Premier Lig takımının stadında iftar verilmiş olacak.

Açıklamada, Chelsea Vakfı Başkanı Simon Taylor, "Ramazan Çadırı Projesi ile birlikte açık iftar programımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum ve bunu yapan ilk Premier Lig kulübü olmaktan son derece gururluyuz. Ramazan ayını ve Müslüman topluluğumuzu tanımak, dini hoşgörüyü teşvik etme çalışmalarımızın çok önemli bir yönüdür ve herkesi 26 Mart Pazar günü karşılamayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Chelsea, Stamford Bridge'de iftar vererek bir ilke imza atacak Sonraki Haber >>

Gökhan Zan isyan etti: Hakkımı helal etmiyorum

Gökhan Zan isyan etti: Hakkımı helal etmiyorum

Soylu depremzedeler için çay istedi, vatandaş sordu: Toplanan milyarlarca lira nerede?

Soylu depremzedeler için çay istedi, vatandaş sordu: Toplanan milyarlarca lira nerede?

'Baba galiba ben de öleceğim. Hiç kimse yardım etmiyor'

'Baba galiba ben de öleceğim. Hiç kimse yardım etmiyor'

Muharrem İnce'yi Troller Şişiriyor lafına kızmış

Muharrem İnce'yi Troller Şişiriyor lafına kızmış

Cumhur İttifakı'nda HÜDA PAR krizi

Cumhur İttifakı'nda HÜDA PAR krizi

Depremzededen ‘helallik’ tepkisi: Arkadaşlarımız yanarak öldü

Depremzededen ‘helallik’ tepkisi: Arkadaşlarımız yanarak öldü

Erdoğan'a deprem bölgesinde 'Geliyor gelmekte olan' protestosu

Erdoğan'a deprem bölgesinde 'Geliyor gelmekte olan' protestosu

Şahan Gökbakar'dan Kızılay Başkanı'na: İstifa et

Şahan Gökbakar'dan Kızılay Başkanı'na: İstifa et

Sahnede yere yığılan rapçi Çobanoğlu öldü

Sahnede yere yığılan rapçi Çobanoğlu öldü

Cevheri Güven o mafya toplantısının orijinal videosunu yayınladı

Cevheri Güven o mafya toplantısının orijinal videosunu yayınladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:05:39