AKP ve MHP sandıklarda 3 milyon kişi görevlendirecek

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimine 9 ay kala, sandık başında hangi partiden kaç görevli olacağı belli olmaya başladı. Siyasi partiler, seçim güvenliği için yaz başından bu yana sandık başında görev alacak partililere eğitimler veriyor. Türkiye'den Emrah Özcan'ın haberine göre Cumhur İttifakı, Türkiye genelinde 200 bine yakın sandıkta üç milyon kişi görevlendirecek. AK Parti ve MHP’nin her sandıkta birer sandık kurulu üyesi, üçer müşahit ve parti teşkilatlarından gözlemcileri yer alacak.





AK Parti yönetimi, 2023 seçimlerine hazırlık çerçevesinde yaz başından bu yana 75’ten fazla ilde koordinasyon toplantıları gerçekleştirdi. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi ise 'Seçim Komisyonu', 'Seçim Süreci ve Seçim Güvenliği Komisyonu' ve 'Anayasal ve Yasal Çerçeve Hazırlık Komisyonu' ile seçim hazırlıklarını sürdürüyor.

Seçimlerde 200 bine yakın sandıkta 60 milyon kişinin oy kullanması bekleniyor.