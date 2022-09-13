Rezervi ekside olan Merkez Bankasına kaynağı belirsiz para girişi arttı

Rezervi eksi 61 milyar lirada olan ve dolar kurunu belli bir sevide tutmak için sürekli döviz satan Merkez Bankası’na bu yılın ilk 7 ayında 24.4 milyar liralık kaynağı belirsiz para girişi oldu. Bu rakamla kaynağı belirsiz parada rekor kırıldı.





SADECE TEMMUZ’DA GELEN PARA MİKTARI 5.5. MİLYAR DOLAR

Kaynağı meçhul para girişi, başka bir ifadeyle bavullarla getirilen paralar rekor kırmaya devam ediyor. Merkez Bankası’nın (TCMB) temmuz ayına dair ödemeler dengesi verilerinde net hata ve noksan kalemi (kaynağı meçhul para) yeni bir rekor kırdı. Döviz gelirlerinin giderlerden daha az olması anlamına gelen cari açık temmuzda 4 milyar doları aşarken, aynı dönemde 5,5 milyar dolar kaynağı meçhul para girişi dikkatten kaçmadı.





CARİ AÇIK BU PARALARLA MI FİNANSE EDİLİYOR?

Kaynağı meçhul para olarak gösterilen esrarengiz paraların tutarı 2022 yılının ocak-temmuz döneminde ise 24,4 milyar doları buldu. Eski Merkez Bankası başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, “Bu cari açık nasıl finanse ediliyor? diye merak ediyorsanız tarihi zirvede olan net hata noksana bakınız. Yılın ilk 7 ayında 36,7 milyar dolar cari açığın üçte ikisi net hata noksanla (kaynağı tespit edilemeyen şekilde) fonlandı” tespitinde bulundu.





BAVULLA PARA TRANSFERİ 35 MİLYARI BULABİLİR

Kronos ekonomi yazarı Turhan Bozkurt ise, “sihirli finansman” diye nitelendirdiği bavulla para transferinin yıl sonuna kadar 35 milyar doları bulabileceğine işaret etti. 2021 yılında kaynağı meçhul para girişi 20 milyar doları aşarken, AKP Hükumeti, “Varlık Barışı” diye bilinen kanunun geçerlilik süresini 31 Mart 2023 tarihine kadar uzatmıştı. Kanuna göre söz konusu paraların sahipleri geriye dönük “Nereden buldun?” incelemesine tabi tutulmuyor.