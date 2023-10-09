Samanyolu Haber /Politika / AKP ve MHP'lilerin oyuyla, Halisdemir'in ismi o caddeden silindi /09 Ekim 2023 07:35

AKP ve MHP'lilerin oyuyla, Halisdemir'in ismi o caddeden silindi

Tokat’ın Sulusaray Belediyesi'nde yapılan oylamada Ömer Halisdemir'in ismi caddeden silindi. AKP ve MHP'li üyelerin oylarıyla verilen karara göre caddeye eski belediye başkanının ismi verildi.

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AKP ve MHP’li üyelerden oluşan Tokat’ın Sulusaray Belediyesi’nin Meclisi, şehit Ömer Halisdemir’in adını kaldırdığı caddeye eski belediye başkanı Şahin Hasgül’ün adını verdi.

Sözcü’den İsmail Akduman'ın haberine göre, Tokat'ın Sulusaray ilçesinin AKP'li belediyesinde yapılan oylamada Astsubay Ömer Halisdemir Caddesi'ne 4 dönem ilçede belediye başkanlığı yapan Şahin Hasgül'ün, Yavuz Sultan Selim Sokağı'na eski belediye başkanlarından İbrahim Turgut'un, Barbaros Sokağı'na da yine eski başkanlardan Nazım Bıldırcın'ın adı verildi.

Yapılan isim değişiklikleri Kaymakamlık ve Valiliğe gönderildi. Valilik onaylarsa cadde ve sokak isimleri değişecek.

Sulusaray Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Necmettin Coruk dahil, toplam 10 üyeden oluşuyor. Mecliste muhalefet partili meclis üyesi ise bulunmuyor. Cadde ve sokak isimlerinin değiştirilmesi için yapılan oylamaya, MHP'li üye Mehmet Şanlı katılmadı. Diğer MHP'li üyeler Namık Bıldırcın ile Dursun Sunar, AKP'li 7 meclis üyesi ile isim değişikliğine ‘evet' dedi.
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