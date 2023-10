Afganistan depremindeki can kaybı giderek artıyor

"Geriye hiçbir şey kalmadı"





En büyüğü 6,3 olan art arda depremler





Afganistan'ın Herat vilayetinde Cumartesi günü meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 binin üzerine çıktı. Taliban hükümetinin Enformasyon ve Kültür Bakanlığı Sözcüsü Abdulvahit Rayan can kayıplarının ilk gelen bilgilerdekinin üzerinde olduğunu belirterek, yüzlerce kişinin enkaz altında olduğunu ve bazı köylerin tamamen yıkıldığını kaydetti. Rayan, "2 bin 60 ölünün dışında, bin 240 kişi yaralandı, bin 320 ev tamamen yıkıldı" dedi.Aralarında askerler ve Uluslararası Kızılay görevlilerinin de olduğu çok sayıda kurtarma ekibinin enkazlarda arama kurtarma çalışmasına katıldığı bildirildi. Yakınları enkaz altında olan çok sayıda sivil de çalışmalara destek veriyor.Birleşmiş Milletler (BM) de deprem bölgesine dört ambulans ile sağlık görevlileri gönderdi.Depremin merkez üssü olan Herat şehrinin Zindecan ilçesine mobil sağlık ekipleri sevk edildi. Can kayıplarının çoğunun Zindecan'a bağlı köylerde olduğu bildirildi. Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü de Herat Bölge Hastanesi bahçesine 80 yatak kapasiteli beş acil müdahale çadırı kurdu.Deprem bölgesindeki Sarboland köyü sakinlerinden Beşir Ahmed, AFP haber ajansı muhabirine depremi, "İlk sarsıntıda bütün evler yıkıldı. İçeride olanlar enkaz altında kaldı" sözleriyle anlattı. Nek Muhammed isimli bir başka köylü ise, "Evimize geldiğimizde geride hiçbir şeyin kalmadığını gördük. Her şey kuma dönmüştü" dedi.Herat Valisi Nur Ahmed İslamcar, uluslararası topluma depremzedeler için acil yardım çağrısında bulunarak ilaç ve gıdaya ihtiyaç duyduklarını bildirdi.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, Afganistan'ın batısında, İran sınırında bulunan Herat vilayetinde Cumartesi günü yerel saatle 11.00'de art arda meydana gelen depremlerin en büyüğü 6,3 olarak ölçüldü. Yetkililer bunun Afganistan'ın son 20 yılda yaşadığı en yıkıcı deprem olduğunu kaydetti.Ülkede geçen yıl Paktika vilayetinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde de yaklaşık bin 200 kişi yaşamını yitirmişti.Afganistan Kızılayı sözcüsü, yedi ekibin kurtarma çalışmalarında yer aldığını, diğer ekiplerin de ülkenin farklı noktalarından deprem bölgesine sevk edildiğini belirterek, "Evleri yıkılan insanlar için geçici bir çadır kampı kuruldu. Bu zor zamanda afetzedeler için elimizden geleni yapacağız" dedi. Kurtarma çalışmalarına katılanlar da yıkımın korkulanın ötesinde olduğunu ve bazı köylerin dümdüz hale geldiğini belirtti.Komşu ülke Pakistan'dan yapılan açıklamada, acil ihtiyaçların sağlanması konusunda Afgan hükümeti ile temasta oldukları kaydedildi.