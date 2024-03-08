Samanyolu Haber /Gündem / AKP, 'Yeniden Refah' rahatsızlığını gizlemiyor: '1 oyla kaybettiğimiz yerler olabilir' /08 Mart 2024 14:30

AKP, 'Yeniden Refah' rahatsızlığını gizlemiyor: '1 oyla kaybettiğimiz yerler olabilir'

Canlı yayında yerel seçimlere dair açıklamalarda bulunan AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "1 oyla seçimi kaybettiğiniz ya da kazandığınız yerler olabilir. YRP'nin kendi zaten kazanma iddiasında değil. Aday çıkartması kime sorsanız AK Parti'ye zarar verir diye düşünür" dedi.

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AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, katıldığı bir canlı yayında yerel seçimlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

"KENDİ ZATEN KAZANMA İDDİASINDA DEĞİL..."
Yavuz açıklamalarından Genel Seçimlerdeki ittifak ortağı Yeniden Refah Partisi’ni eleştirerek, “YRP'nin kendi zaten kazanma iddiasında değil. Aday çıkartması kime sorsanız AK Parti'ye zarar verir diye düşünür” diye konuştu.

"1 OYLA SEÇİMİ KAYBETTİĞİNİZ YA DA KAZANDIĞINIZ YERLER OLABİLİR"
Yeniden Refah’ın AKP’ye seçimi kaybettireceğinden kaygılanan Yavuz konuya ilişkin açıklamasında, "1 oyla seçimi kaybettiğiniz ya da kazandığınız yerler olabilir. Tablo buysa her adımın her şeyin önemi yoktur diyebilir miyiz? YRP ile uzun uzun oturduk. 6 toplantı yaptık. Elbette anlaşamayabiliriz ama sonraki yıllarda Cumhur İttifak zeminini ortadan kaldıracak yaklaşımlar sergilememek gerekir. Bugün ne oluyor? CHP zihniyeti İmamoğlu ile devam ediyor. Allah’ın izniyle seçimi kazanacağız. Ama YRP'nin kendi zaten kazanma iddiasında değil. Aday çıkartması kime sorsanız AK Parti'ye zarar verir diye düşünür. Göreceksiniz Malatya'da da net bir tablonun ortada olduğunu göreceğiz” dedi.

NE OLMUŞTU?
Yeniden Refah Partisi, 14-28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı ile birlikte yer alırken, cumhurbaşkanı adayı olan Genel Başkan Fatih Erbakan da adaylıktan Recep Tayyip Erdoğan lehine çekilmişti.

Yerel seçim gündemine gelindiğinde ise, Yeniden Refah ile AKP arasında yapılan görüşmeler neticesiz kalmış ve iki parti de seçimlere tüm yurtta kendi adaylarıyla girme kararı almıştı.

AKP'nin yeniden aday göstermediği birçok belediye başkanı da Yeniden Refah Partisi'nde aday olmuştu.
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