AKP Zeytin yağından da para kesmeye hazırlanıyor

Dolar ve euronun rekor seviyelerde artması, bütçe açığının dizginlememesi hükumet, eski defterleri karıştırmaya başladı.





Bu kapsamda vergi ve harçları artıran hükumet, benzin ve motorine 6 liralık ÖTV zammı yaptı. İğneden ipliğe gelen zamlar zeytinyağına kadar uzandı. Bu kapsamda 1997 tarihinde zeytinyağı ihracatından yapılan kesinti yeniden yürürlüğe konuldu.





Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 19 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.





Buna göre, dökme ve varilli zeytinyağı ihracatında, kg başına 20 cent Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kesintisi yapılacak.





Böylece, 19 Mart 1997 tarihinde yürürlükten kaldırılan zeytinyağı ihracatında fon kesintisi uygulaması geri getirildi.





Cumhurbaşkanı Vekili Cevdet Yılmaz’ın imzasıyla 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince yayımlanan karar şöyle:





“13/10/1988 tarihli ve 88/13384 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararın 11. maddesinin (A) fıkrasının (4) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:





4-Her türlü dökme ve varilli zeytinyağı 20 cent/kg karşılığı TL.”





SEZONDA 92 BİN TON ZEYTİNYAĞI İHRACI YAPILDI

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği’nin verilerine göre 2022-23 sezonunda 422 bin tonluk zeytinyağı üretildi. Zeytinyağı üreticileri, 2022-23 sezonunun ilk yarısında 92 bin 143 ton zeytinyağı ihraç ederek Türkiye’ye 407,6 milyon dolarlık döviz getirisi sağladı.