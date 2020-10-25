Samanyolu Haber /Politika / AKP'de 22 başkanın görevden alındığı iddia edildi /25 Ekim 2020 00:25

AKP'de 22 başkanın görevden alındığı iddia edildi

AKP'nin İstanbul teşkilatındaki 22 ilçe başkanının görevden alındığı iddiası gündeme geldi. İşte o iddia.

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AKP İstanbul teşkilatında 22 ilçe başkanının görevden alındığı öne sürüldü. İddianın ardından AKP Esenyurt İlçe Başkanı Yasir Çelik’in kişisel Facebook hesabından yeni kongre döneminde aday olmayacağını duyurması dikkat çekti.

AKP İstanbul İl Başkanlığı toplantısının ardından 22 ilçe başkanı görevden alındığı öne sürüldü. İl başkanının görevde kalıp kalmayacağı ise netlik kazanmadı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı toplantısının ardından gelen haberler dikkat çekti. İktidara yakınlığıyla tanınan Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “AK parti İstanbul’da 22 ilçe başkanını görevden aldı” diye duyurdu. Esenyurt, Avcılar ve Büyükçekmece değişim yaşanacağı netleşen ilçeler olduğu, İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak hakkındaki kararın ise henüz kesinlik kazanmadığı öğrenildi. İddianın ardından AKP Esenyurt İlçe Başkanı Yasir Çelik’in kişisel Facebook hesabından il başkanlığı ile yaptığı istişare sonrasında yeni kongre döneminde aday olmayacağını duyurması dikkat çekti.
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