Samanyolu Haber /Dünya / Napoli'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi ortalık karıştı /24 Ekim 2020 23:22

Napoli'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi ortalık karıştı

Koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle İtalya'nın Napoli şehrinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrasında yüzlerce göstericinin polisle çatıştığı ifade edildi.

SHABER3.COM

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre İtalya'nın Napoli kentinde sokağa çıkma yasağının yürürlüğe konmasını protesto eden yüzlerce gösterici polisle çatıştı.

Napoli'de koronavirüsle mücadele kapsamında gece sokağa çıkış yasağı gece saat 23.00'te devreye girdi. Aynı saatlerde Napoli sokaklarında yürüyüş yapan göstericiler Campania bölgesel hükümet binası önünde toplandı. "Kapatırsanız ödersiniz" sloganı atan göstericiler polise havai fişak ve sis bombası attı; çöp kutularını ateşe verdi.

Napoli'nin başkenti olduğu Campania bölgesinde hükümet hafta başında koyduğu sokağa çıkma kısıtlamalarını Cuma günü daha sertleştirme kararı almıştı. Karara Campania'da günlük vaka sayısının bir gün içinde yaklaşık yüzde 50 artarak en az 2 bin 280'e çıkması neden olmuştu.

"Bir tradjedinin kıyısındayız, ulusal bir kapanmaya ihtiyacımız var" diyen Campania Valisi Vincenzo De Luca "Her şeyi kapatmaya başlayacağız" demişti. De Luca gece sokağa çıkış yasağının 40 güne kadar sürebileceğini ifade etmişti.

İtalya’da Başbakan Giuseppe Conte ülke genelinde bir sokağa çıkış yasağı getirmekten şimdiye kadar imtina etti. Ancak İtalya'da geçen Pazar günü ülke genelinde geceyarısı barların ve restoranların kapalı kalmasına hükmedildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Napoli'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi ortalık... Sonraki Haber >>

Cesaret Bulaşıcıdır!

Cesaret Bulaşıcıdır!

Bazı yollar tehlikelidir!

Bazı yollar tehlikelidir!

Köpeğini gezdiren adama kedi saldırdı!

Köpeğini gezdiren adama kedi saldırdı!

Ehliyetsiz sürücü arabasını parçaladı

Ehliyetsiz sürücü arabasını parçaladı

Ne yapmaya çalıştığı anlaşılamadı!

Ne yapmaya çalıştığı anlaşılamadı!

Biri çoluğu çocuğu üzerine yemin etti, diğeri 'mıy mıy yalancısın' dedi

Biri çoluğu çocuğu üzerine yemin etti, diğeri 'mıy mıy yalancısın' dedi

4 çeker aracı treylere yüklemek bazen zor olabilir

4 çeker aracı treylere yüklemek bazen zor olabilir

Kırmızı ışığa direnen bisikletçi

Kırmızı ışığa direnen bisikletçi

Hastane önünde bekleyenlere şok!

Hastane önünde bekleyenlere şok!

"Çocukların gözünün önünde babalarını gözaltına alıyorlar"
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:28:18