Samanyolu Haber /Politika / AKP'de kavga büyüyor: Tevfik Göksu, Fahrettin Koca'ya neden saldırıyor? /01 Ağustos 2023 09:03

AKP'de kavga büyüyor: Tevfik Göksu, Fahrettin Koca'ya neden saldırıyor?

Gazeteci İsmail Saymaz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na adaylık için anılması sonrası bu makamı istediği bilinen Tevfik Göksu yanlılarının harekete geçtiğini ileri sürdü.

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Oy oranında yaşadığı düşüşe rağmen parlamento seçimlerini 'en çok oy alan parti' olarak tamamlayan AKP'de Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimlerle ilgili hazırlıklar başladı. Özellikle son seçimde 'CHP'ye kaptırılan' büyükşehirlerde aday olarak konuşulan bazı isimlerin şimdiden rakip eleme çabasına girdiği öğrenildi.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, partide İstanbul için aday adayları olarak sırasıyla Esenyurt, Üsküdar ve Tuzla belediye başkanları Mehmet Tevfik Göksu, Hilmi Türkmen ve Şadi Yazıcı'nın adlarının sıklıkla geçtiğini, ancak en çok Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan söz edildiğini dile getirdi.

"Koca'nın siyasi polemiklere girmemesi, muhalefete karşı ılımlı olması ve bakanlığıyla ilgilenmesi yıldızını parlatıyor. Koca'nın Kürt kimliği, HDP oylarının belirleyici olduğu İstanbul'da avantaj sayılabilir" diyen gazeteci, şöyle devam etti:

'AKP ÇEVRELERİNDE BAKAN KOCA'NIN HEDEF ALINDIĞI BELİRTİLİYOR'

"Koca'nın adaylık için anılması, bu koltukta hevesi olan Göksu yanlılarını harekete geçirdi. Göksu yanlısı sosyal medya hesaplarında 'naif ve her kesime hitap eden, siyaseti az yapan ve proje odaklı' biri değil, 'siyasetçi olup gerektiğinde sert siyasi mücadele verecek, şehrin sorunlarını bilen' aday gerektiği yazılıyor. AK Parti çevrelerinde, bu ifadelerle Bakan Koca'nın hedef alındığı belirtiliyor."
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