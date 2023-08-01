Orman talancısı Ebru Özdemir o vakıftan gönderildi

‘Fon ilişkisi yok’





Muğla’daki Akbelen Ormanı’nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji’ye ait kömür madenine karşı köylülerin hukuki süreci devam ederken, 24 Temmuz sabah saatlerinde YK Enerji jandarma korumasında Akbelen Ormanı’na girip ağaç kıyımına başlamıştı.Bölgede eylem başlatan İkizköy direnişçileri de jandarmanın biber gazlı ve coplu saldırısına uğramıştı.Köylüler ve çevreciler Akbelen için direnirken Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir’in doğal hayatı koruma mücadelesi veren WWF-Türkiye Mütevelli Heyeti üyesi olduğu ortaya çıkmıştı.Doğal kaynakların sürdürülebilirliğini sağlamak için faaliyet gösteren vakfın mütevelli heyetinde ormanları ve yaşam alanlarını tehdit eden Limak Holding’in patronunun bulunması tepki çekerken, WWF-Türkiye Özdemir’i üyelikten çıkarmak için işlemleri başlattığını duyurmuştu.WWF-Türkiye yazılı açıklamayla Özdemir’in mütevelli heyeti üyeliğinden resmi olarak ayrıldığını bildirdi.Öte yandan vakfın, Özdemir ve Limak Holding’le herhangi bir fon ilişkisinde bulunmadığı aktarıldı.Açıklamanın tamamı şu şekilde:*WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) olarak 2021 yılından beri İkizköy – Akbelen Ormanı’nda sürmekte olan maden sahası açma çalışmalarına açık bir şekilde karşı gelmekte ve direnişe destek vermekteyiz. Bu kapsamda çalışmaların durdurulmasına yönelik resmi çağrılarımıza ve maden sahası açma faaliyetlerinin acilen sona erdirilmesi için yetkililerden taleplerimizi dile getirmeye devam edeceğiz.*Bu doğrultuda Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir’in profesyonel faaliyetlerinin vakfımızın ilkeleri ile uyuşmaması ve vakıf tüzüğümüze aykırı olması sebebiyle Mütevelli Heyeti üyeliğinden resmi olarak ayrıldığını duyurmak isteriz.*Eski Mütevelli Heyeti üyemiz Ebru Özdemir’in ya da YK Başkanı olduğu şirketin kendisinin üyeliği döneminde vakfımız ile herhangi bir fon ilişkisi bulunmamıştır.