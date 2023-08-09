Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de olağanüstü kongre tarihi belli oldu /09 Ağustos 2023 15:20

AKP'de olağanüstü kongre tarihi belli oldu

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partinin olağanüstü kongresinin 7 Ekim'de gerçekleştirileceğini açıkladı. Yerel seçim hazırlıklarına da değinen Dağ, kasım ayından itibaren adayların belli olacağını söyledi.

SHABER3.COM

Genel seçim dönemini geride bırakan Türkiye'de, gözler bu kez yerel seçimlere çevrildi. Muhalefette 'değişim' tartışmaları sürerken; AKP de yerel seçimlere yönelik yol haritasını belirledi.

Parti içinde yapılan çalışmalarla belediye başkanlarının performansı tespit edilip kazanabilecek adaylar belirleniyor. Partide ekim ve kasım ayları kritik dönem niteliği taşıyacak. 

KONGRE TARİHİNİ CANLI YAYINDA DUYURDU
Son olarak Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, kongre sonrası yapılacak çalışmalara işaret ederken olağanüstü kongrenin gerçekleşeceği tarihi de duyurdu.

Dağ, "Hangi adaylarla kazanabileceğimizin çalışması yapılıyor" dedi, 7 Ekim'de olağanüstü kongrenin gerçekleşeceğini duyurdu. Dağ, kongrenin ardından ise adayların sahaya ineceğini ifade etti.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'de olağanüstü kongre tarihi belli oldu Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:54:27