AKP'de olağanüstü kongre tarihi belli oldu

Genel seçim dönemini geride bırakan Türkiye'de, gözler bu kez yerel seçimlere çevrildi. Muhalefette 'değişim' tartışmaları sürerken; AKP de yerel seçimlere yönelik yol haritasını belirledi.







Parti içinde yapılan çalışmalarla belediye başkanlarının performansı tespit edilip kazanabilecek adaylar belirleniyor. Partide ekim ve kasım ayları kritik dönem niteliği taşıyacak.





KONGRE TARİHİNİ CANLI YAYINDA DUYURDU

Son olarak Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, kongre sonrası yapılacak çalışmalara işaret ederken olağanüstü kongrenin gerçekleşeceği tarihi de duyurdu.





Dağ, "Hangi adaylarla kazanabileceğimizin çalışması yapılıyor" dedi, 7 Ekim'de olağanüstü kongrenin gerçekleşeceğini duyurdu. Dağ, kongrenin ardından ise adayların sahaya ineceğini ifade etti.







