Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den akıl almaz oyun; 'Bozuk' diyerek otobüsü seferden çektirdi, reklam filmine götürdü /14 Ocak 2024 16:07

AKP'den akıl almaz oyun; 'Bozuk' diyerek otobüsü seferden çektirdi, reklam filmine götürdü

İBB Haber, AKP'nin İstanbul’da bozuk olmayan bir özel halk otobüsünün şoförüyle anlaşıp bozukmuş gibi gösterdiğini, sonra da set kurup çekim yaptığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Film gibi kumpası izleyin" denildi.

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İBB Haber, İstanbul’da özel halk otobüsüyle ilgili bir video paylaştı. 'Film gibi kumpası izleyin' notuyla verildi. 

Yapılan paylaşımda, bozuk olmayan bir özel halk otobüsünün şoförüyle anlaşılarak bozukmuş gibi gösterildiği, sonra da set kurulup çekim yapıldığı açıklandı.

Paylaşılan görüntülerde yaşananlar şöyle aktarıldı:

"İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün denetim sırasında görev yerinden çok uzağında olduğu tespit edildi. 

Görev sahası olmayan Bahçeköy durağında olan otobüse ilişkin yapılan incelemede, Beykoz Kavacık bölgesinde çalıştığı, sefer günü ise araç sahibinin talimatıyla şoförün sisteme 'arıza' bilgisi girip, seferine çıkmadığı anlaşıldı.

Otobüsün reklam filminin çekildiği Eyüpsultan bölgesine gittiği tespit edildi. Araç yol kenarına alındıktan sonra ise çekim ekibi ve malzemeler yerleştiriliyor. Araç içindeki konuşmalardan, reklam filminin AKP için yapıldığı anlaşılıyor."
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