Samanyolu Haber /Dünya / Kolombiya'da toprak kayması: 33 kişi hayatını kaybetti /14 Ocak 2024 16:13

Kolombiya'da toprak kayması: 33 kişi hayatını kaybetti

Kolombiya'da meydana gelen toprak kayması sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 33'e yükseldiği belirtildi.

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Güney Amerika ülkesi Kolombiya’nın Choco bölgesindeki otoyolda meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 33’e yükseldi.

Kolombiya’nın Choco bölgesindeki otoyolda cuma günü meydana gelen toprak kaymasında bilanço artıyor. Quibdo ve Medellin şehirlerini birbirine bağlayan otoyolda yoğun yağışın ardından yaşanan toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 33’e yükseldi.

Çok sayıda kişinin toprak altında kaldığı belirtilirken, yaralanan 19 kişi tedavi altına alındı.

Başkan Yardımcısı Francia Marquez Mina yaptığı açıklamada, Choco bölgesindeki arama-kurtarma çalışmalarını desteklemek üzere yardım kuruluşlarının, yerel yetkililerin, polisin ve ordunun bölgeye yönlendirildiğini söyledi.
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