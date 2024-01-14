Samanyolu Haber /Dünya / ABD'nin 300 milyar dolarlık Rusya planı /14 Ocak 2024 16:27

ABD'nin 300 milyar dolarlık Rusya planı

ABD tarafından dondurulan Rusya Merkez Bankası rezervlerine el konulacağı iddiaları Rusya ile ABD’yi bir kez daha karşı karşıya getirdi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

ABD tarafından dondurulan Rusya Merkez Bankası rezervlerine el konulacağı iddiaları Rusya ile ABD’yi bir kez daha karşı karşıya getirdi.

Daha sonra Ukrayna'ya devredilmek üzere el konulmasına izin veren yasanın ABD Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) tarafından desteklenmesi ve Beyaz Saray’ın “prensipte" bu yasaya destek vermesi tartışmaları artırdı.
Bu Konsey, Beyaz Saray'ın danışma organı fonksiyonunu icra ediyor.

Adı açıklanmayan üst düzey bir yetkili Bloomberg'e  Ukrayna'daki askeri çatışmanın başlamasının ikinci yıldönümünden kısa bir süre önce, Rus varlıklarına el konulması  konusunun G7 toplantısında tartışılacağını söyledi. Dondurulan toplam Rus varlıkları 300 milyar doları geçiyor. 

Kremlin: “Avrupa yasa dışı eylemlere sürükleniyor”

Beyaz Saray yönetiminin yaklaşık 300 milyar euroluk dondurulmuş Rus varlıklarına el koyulmasına izin verecek yasayı desteklediğine dair haberleri yorumlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Avrupa ülkelerini hukuk dışı eylemlere sürüklemek istediğini söyledi.

Biden yönetiminin planına tepki gösteren Kremlin Sözcüsü Peskov, "ABD, Avrupalılar üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. Burada çok çelişkili bir durum var, zira varlıklarımızın esas bölümü ABD'de değil Avrupa'da. ABD yönetimi, esasında Avrupalıları yasa dışı eylemlere ve Amerikalıların yolunu takip etmeleri halinde Avrupalıların kaçınılmaz olarak karşılaşacağı kayıplara, para cezalarına ve yasal sonuçlara sürüklemek istiyor" dedi.

ABD'nin planının son derece provokatif olduğunu ve Rus varlıklarına karşı hukuk dışı eylemlerde bulunulmasının mümkün olduğu anlamına geldiğini belirten Peskov, bunun derin sonuçlara yol açmamasının mümkün olmadığını, bu hususu daha önce defaatle dile getirdiklerini söyledi.

Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rusya Merkez Bankası'nın ülke dışındaki yaklaşık 300 milyar euro tutarındaki altın ve döviz rezervinin dondurulduğu tahmin ediliyor.
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