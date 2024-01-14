Londra ile Kiev savunma anlaşmasına Moskova’dan sert tepki

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Rishi Sunak, Kiev’i ziyaretinde yeni askeri destek paketinin ana hatlarını belirlemek için Zelensky ile görüştü. Devamında Kiev ve Londra güvenlik garantileri konusunda anlaşma imzaladı.





Söz konusu anlaşma, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile Ukrayna Başbakanı Vladimir Zelensky tarafından Kiev’de imzalandı.





Bu anlaşma, "Ukrayna, G7 üyeleri ve onlara katılan devletler arasında Vilnius NATO zirvesi sırasında üzerinde anlaşmaya varılan" güvenlik anlaşmaları alanında ilk oldu.





Belgede, "Birleşik Krallık'ın bu belge kapsamındaki yükümlülükleri, Ukrayna NATO'ya katılana kadar yürürlükte kalacaktır" vurgusu yapıldı.

Temmuz ayında Vilnius'taki NATO zirvesinde G7 ülkeleri Ukrayna'yı destekleyen bir bildiri yayınladı. Ancak burada bahsedilen güvenlik taahhütleri, tıpkı Ukrayna'nın ittifaka üyeliğine ilişkin daha önceki vaatlerde olduğu gibi belirli bir uygulama tarihi öngörmüyor. Kiev, 2024'te Washington'da yapılacak NATO zirvesinden önce "güvenlik garantilerinin" uygulamaya konmasını umuyor.





İngiltere “hızlı ve sürekli” yardım garantisi veriyor





Anlaşmada istihbarat paylaşımı, siber güvenlik, tıbbi ve askeri eğitim ve savunma sanayi işbirliği de dahil olmak üzere İngiltere'nin Ukrayna'nın güvenliğini sağlamak için aldığı farklı alanlardaki bir dizi önlemi güvence altına alacağını belirtiyor.





Belgede ayrıca İngiltere'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya ikinci bir saldırı düzenlemesi durumunda Ukrayna ile istişarede bulunacağı ve Ukrayna'nın savunması için 'hızlı ve sürekli' yardım sağlayacağı taahhüt edildi.





Ayrıca Sunak'ın Kiev ziyareti öncesinde yayımlanan belgede, İngiltere'nin Nisan ayında başlayacak olan Ukrayna'ya askeri yardımını 2.5 milyar sterline çıkaracağı belirtiliyor. En az 200 milyon sterlinin hızlandırılmış üretim ve Kiev'e keşif dronları, uzun menzilli saldırı dronları ve deniz dronlarını içeren 'en büyük' İHA teslimatı için ayrılacağı belirtildi. Bu teçhizatların Birleşik Krallık'ta üretileceği vurgulandı.





Açıklamada ayrıca İngiltere’nin yardım paketinde uzun menzilli füzeler, hava savunması, topçu mühimmatları ve deniz güvenliği gibi kritik alanlar da dahil olmak üzere Ukrayna'nın savaş alanında ihtiyacı olduğu Birleşik Krallık'ın askeri uzmanlığından ve savunma üretiminden en iyi şekilde yararlanılmasına yardımcı olunacağına dair garanti veriliyor.





Medvedev: Bu savaş ilanıdır





Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın Kiev'e gelişiyle ilgili yorumda bulundu.





Sunak'ın "tarihi bir güvenlik anlaşması" imzalamak için Kiev'e geldiği açıklamalarına yorum yapan Medvedev, İngiltere'nin Ukrayna'da resmi askeri birlik konuşlandırmasının, Rusya'ya savaş ilanı anlamına geleceğine dikkat çekti.





Dmitry Medvedev Telegram kanalında, İngiliz yetkililerin önemli bir şeyi unutmaması gerektiğini vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: ’‘Umarım ebedi düşmanlarımız kibirli İngilizler, resmi askeri birliklerinin Ukrayna'ya konuşlandırılmasının ülkemize savaş ilanı anlamına geleceğini anlarlar.’’