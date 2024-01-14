Kremlin: Husilere yönelik saldırılar gayri meşru

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitry Peskov, Kremlin'in ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik saldırılarını kınadığını ve saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi.





Peskov, BM Güvenlik Konseyi'nin, Husilerin Kızıldeniz'deki uluslararası gemilere yönelik saldırılarına derhal son verilmesini talep eden bir kararı kabul ettiğini hatırlattı.





Peskov, “Vurucu ülkeler eylemlerini uluslararası hukuka dayandırmaya çalıştı. Bu girişim başarılı olmadı, çünkü kabul edilen karar herhangi bir saldırı yapma hakkı vermiyor ve dolayısıyla uluslararası hukuk açısından bunlar gayri meşrudur” dedi.





12 Ocak gecesi ABD ve İngiliz askerleri, Yemen'de 16 noktada 60 hedefe hava saldırısı düzenledi. Husiler, ABD ve İngiltere’nin Yemen’deki hedeflere 73 saldırı düzenleyerek 5 askeri öldürdüklerini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, saldırıların Aralık 2023'ten bu yana Kızıldeniz'deki uluslararası gemilere yönelik artan saldırılara yanıt olduğuna dikkat çekti.





Bunun üzerine Rusya, Yemen'e düzenlenen hava saldırılarının ardından BM Güvenlik Konseyi'nin acil olarak toplanmasını istemişti.