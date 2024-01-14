Almanya’da deprem paniği: Aynı bölgede art arda depremler meydana geldi

İnişli çıkışlı tepeler, yemyeşil bir doğa ve çok sayıda dinlence olanağı... Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde bulunan Svabya Alpleri, muhtemelen Almanya'nın en yaşanabilir bölgelerinden biri. Ancak, bu güzel manzara bile aldatıcı olabiliyor.





Son yıllarda Albstadt kasabası çevresinde defalarca depremler meydana geldi. Hatta bazı durumlarda sarsıntılar binalarda önemli hasara yol açtı. Sadece geçen yıl bölgede 60 deprem ölçüldü. Hatta Baden-Württemberg İçişleri Bakanlığı 2024 sonbaharı için bir afet kontrol tatbikatı planlıyor.









SEBEBİ NE?





Almanya aslında bir deprem risk bölgesi olarak kabul edilmiyor. Peki, nasıl oluyor da ülkenin güneyindeki bu küçük kasabada insanlar tarafından hissedilebilen depremler tekrar tekrar kaydediliyor?





Potsdam'daki Helmholtz Merkezi'nden sismolog Profesör Dr. Gottfried Grünthal, konuyla ilgili dikkat çeken bilgiler aktardı.





Grünthal, söz konusu bölgede sıklıkla deprem olmasını, "Albstadt çevresinde, yer kabuğunda bir zayıflık bölgesi, yani yeraltındaki kırıkların hareket etme eğiliminin arttığı bir alanla karşı karşıyayız. Bu kırıklar yerkabuğundaki mevcut gerilime göre belirli bir yöndeyse, depremler tetiklenebilir. Albstadt bölgesinde 4 ila 15 kilometre derinlikte depremler gözlemliyoruz" sözleriyle açıkladı.





Grünthal, "Swabian Alb aktif bir bölge. Birkaç hasar verici depremin yanı sıra, sürekli olarak küçük depremler gözlemliyoruz. Bunlar çok nadiren üç ya da dört büyüklüğünü aşıyor" derken, "Prensip olarak 2,5 veya daha büyük depremleri algılayabiliyoruz. Birkaç on yıldır ölçüm teknolojisi o kadar gelişti ki, insanlar tarafından hissedilemeyen depremler bile kaydediliyor" dedi.





"İNŞAATLARDA KULLANILMASI ZORUNLU..."





Grünthal, Almanya'da depreme karşı alınması gereken önlemler için ise şu ifadeleri kullandı:





"Öncelikle, Almanya'da onlarca yıldır depreme dayanıklı bina standartları uygulanmaktadır ve bu standartların inşaatlarda kullanılması zorunludur. Ancak bu sadece Swabian Alb bölgesi için değil, Almanya'daki tüm deprem riski taşıyan bölgeler için geçerlidir. Bu, alınabilecek en önemli ihtiyati tedbirdir."





ALMANYANIN EN ŞİDDETLİ DEPREMİ BU BÖLGEDE OLDU

3 Eylül 1978'de Merkez üssü Albstadt'ın 2,5 km doğusunda 5.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. 13 Nisan 1992'de Roermond'da yaşanan depremden sonra Almanya'da yaşanan en şiddetli depremi olarak kabul edilen depremde 8500 bina hasar görmüştü .