Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den başörtüsü düzenlemesi için ikinci ziyaret /04 Ocak 2023 18:53

AKP'den başörtüsü düzenlemesi için ikinci ziyaret

AKP'nin, 'başörtüsü düzenlemesi' ve 'ailenin korunmasına ilişkin anayasa değişikliği teklifini' görüşmek üzere ikinci kez Meclis'te grubu olan siyasi partileri ziyaret edeceği öğrenildi.

SHABER3.COM

AKP, anayasanın din ve vicdan hürriyetini düzenleyen 24. maddesi ile ailenin korunmasını ve çocuk haklarını düzenleyen 41. maddesinde değişiklik öngören kanun teklifini muhalefete götürmeye hazırlanıyor.

AKP heyetinin, gelecek hafta muhalefet partilerinden randevu isteyeceği, sonraki hafta da ziyaretlere başlaması bekleniyor. Anayasa değişikliği teklifi komisyon gündemine alınmadan önce muhalefetin görüşünü alacak olan AKP, komisyon aşamasında katkılarını soracak ve Meclis görüşmelerinde, 'evet' oyu verilmesi için destek isteyecek.

 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'den başörtüsü düzenlemesi için ikinci ziyaret Sonraki Haber >>

"Sadaka mı veriyorsunuz?"

"O anne evladı öldüğü zaman mı gidip mezarının başında duracak?"

Ünlü NFL oyuncusu saha ortasında yere yığıldı

Ünlü NFL oyuncusu saha ortasında yere yığıldı

Bugün Barış Manço'nun 80. doğum günü

Bugün Barış Manço'nun 80. doğum günü

Teoman'dan Melih Gökçek'e 'jelibon' göndermesi

Teoman'dan Melih Gökçek'e 'jelibon' göndermesi

[Harun Tokak ] Zindanda Açan Çiçekler

[Harun Tokak ] Zindanda Açan Çiçekler

KHK'lı söylüyor!

KHK'lı söylüyor!

Eski Ülkü Ocakları Başkanı toprağa verildi

Eski Ülkü Ocakları Başkanı toprağa verildi

Kanser hastası Yusuf’un dramına tepki

Kanser hastası Yusuf’un dramına tepki

A’dan Z’ye Hizmet

A’dan Z’ye Hizmet
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:48:43