AKP'den başörtüsü düzenlemesi için ikinci ziyaret

AKP, anayasanın din ve vicdan hürriyetini düzenleyen 24. maddesi ile ailenin korunmasını ve çocuk haklarını düzenleyen 41. maddesinde değişiklik öngören kanun teklifini muhalefete götürmeye hazırlanıyor.







AKP heyetinin, gelecek hafta muhalefet partilerinden randevu isteyeceği, sonraki hafta da ziyaretlere başlaması bekleniyor. Anayasa değişikliği teklifi komisyon gündemine alınmadan önce muhalefetin görüşünü alacak olan AKP, komisyon aşamasında katkılarını soracak ve Meclis görüşmelerinde, 'evet' oyu verilmesi için destek isteyecek.



