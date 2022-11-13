Samanyolu Haber /Politika / AKP'den bir seçim rüşveti daha: Artıştan geri adım atılabilir /13 Kasım 2022 14:16

AKP'den bir seçim rüşveti daha: Artıştan geri adım atılabilir

Yeni yılda yeniden değerleme oranının yüzde 123 olması sonrasında vergi, harç ve cezalar da bu oranda artacak. Araç sürücüleri, trafik cezalarının yüzde 123 oranında artmasına tepki gösterirken AKP rejiminden bir seçim rüşveti daha geldi.

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Yeni yılda yeniden değerleme oranının yüzde 123 olarak belirlenmesi sonrasında vergi, harç ve cezalar bu oranda artacak. Gelen tepkiler ve yaklaşan seçimleri de göz önüne alan AKP, yeniden değerleme oranını aşağıya çekecek formüller üzerinde çalışmaya başladı.

Yüzde 123 olarak uygulanması beklenen zam oranı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın indirim yetkisinin genişletilmesi gündemde.

Show Haber'in haberine göre yüzde 123 artışla birlikte ruhsatsız araç kullanma 166 TL'den 370 TL'ye, emniyet kemeri takmamak 196 TL'den 436 TL'ye, seyir halindeyken cep telefonu kullanımı 427 TL'den 952 TL'ye, kırmızı ışık ihlali 427 TL'den 952 TL'ye çıkacak.

Erdoğan yetkisini kullanarak önceki yıllarda Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni (MTV) aşağıya çekmişti.

Ancak trafik cezalarında böyle bir yetkisi bulunmuyor.

Yapılacak düzenlemeyle birlikte bunun önünün açılması planlanıyor. Düzenlemenin yeni yıldan önce çıkması bekleniyor.
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