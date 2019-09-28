Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den Çiftçi'ye kötü haber: Artık Çiftçiye mazot, gübre ve prim desteği verilmeyecek /28 Eylül 2019 14:37

AKP'den Çiftçi'ye kötü haber: Artık Çiftçiye mazot, gübre ve prim desteği verilmeyecek

Tarımda destekleme modeli bir kez daha değişiyor. Çiftçinin mazot, gübre ve prim desteği 2020’de kaldırılıyor.

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Artık Çiftçi Kayıt Sistemi’ne yaptıkları başvuruya göre arazi büyüklüğüne bakılmaksızın çiftçi başına en az 500, en fazla 1.000 lira doğrudan ödeme yapılacak. Öte yandan tarımda puanlama sistemine geçilecek. Çiftçiler puanına göre destek alacak.

Henüz 2019 üretim yılına ait destekleri açıklayamayan Tarım ve Orman Bakanlığı, 2020 yılında uygulanacak ve ödemeleri 2021 yılında yapılacak puanlama sistemine geçiyor. Bu yeni sistemde her çiftçinin bir puanı olacak ve destekler de bu puana göre verilecek.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin gelecek Pazartesi veya Salı günü yeni destek sistemini AKP’li cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunması ve ondan sonra kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Henüz adı konulmamış yeni destek sistemini Bakan Pakdemirli’den önce ilk kez Dünya gazetesinden Ali Ekber Yıldırım açıkladı.
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