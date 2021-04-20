Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den Mısır yasası teklifi: Tek taraflı dostluk grubu kuruyor /20 Nisan 2021 18:03

AKP'den Mısır yasası teklifi: Tek taraflı dostluk grubu kuruyor

Türkiye ile Mısır arasında Muhammed Mursi'nin devrildiği darbe sonrası kopan diplomatik ilişkilerin normalleşmesi için temaslar sürerken, AKP, dostluk grubu kurulması için meclise teklif sundu.

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AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, "AK Parti Grubu olarak, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında dostluk grubu oluşturulmasına ilişkin teklifimizi bugün Meclis Başkanlığımıza veriyoruz." dedi.

Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler, 2013 yılında düzenlenen askeri darbenin ardından kopma noktasına gelmiş ve aynı yıl büyükelçiler çekilmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçen ay iki ülke arasında istihbarat birimleri düzeyinde olan ilişkilere ek olarak dışişleri bakanları seviyesinde de temaslara başladıklarını duyurmuştu. Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde de Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile telefonda görüştü.
Mısır normalleşme için öncelikle İhvan Grubu'nun Türkiye'den tasfiye edilmesini isterken AKP hükümeti İhvan'a ait TV kanallarındaki Sisi karşıtı yayınları ekrandan kaldırtmıştı. 



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