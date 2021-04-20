"Çin aşısı olan 15 milyon kişiden 2 bin 500'ü hastalandı"

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, aşı olan 15 milyon kişiden 2 bin 500'ünün koronavirüse yakalandığını, bu kişilerden de çok azının hastaneye başvurduğunu veya yoğun bakıma kaldırıldığını söyledi.





Çalışmayla ilgili Hürriyet'ten Meltem Özgenç'e bilgi veren Turan'a göre 65 yaş üstü yoğun bakım ihtiyaç oranı yüzde 10'un altına düştü:





"Birinci doz aşıyı olup, kendisini yeterince koruyamadığı için Covid-19'a yakalananlar, yine ikinci doz aşıyı olup kendini koruyamayanlar bulunuyor. Aşı olup da virüs kapanların sayısı yaklaşık 2 bin 500 kişi. Bu kişilerden de hastaneye başvuru ya da yoğun bakım ihtiyacı neredeyse yok denecek kadar az. 65 yaş ve üzeri grupta aşılama başlamadan önce yoğun bakım ihtiyacı yüzde 18'lerdeyken aşılama sonrası yüzde 10'ların altına indi. Sağlık çalışanlarında da durum benzer.





"Aşı sonrası kaybedilen hastalara baktığımızda, bu yaş grubunun genellikle 80-90 yaş aralığında ve kanser gibi ciddi hastalıkları olan az sayıda vatandaşımız olduğunu görüyoruz. Bu nedenle aşı sonrası vefatların kesinlikle aşıdan bağımsız olarak tamamen farklı hastalıklar nedeniyle meydana geldiğini söyleyebiliriz."





Turan, 20-65 yaş arası kişilerin hastaneye yatışında artış olduğunu ve artık bu grubu öncelikle takip ettiklerini de belirtti.