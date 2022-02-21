AKP'den Mustafa Destici'ye ret

Cumhur İttifakı'nda çatlak yaşanıyor. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin talebinin aksine seçim barajının yüzde 3’e düşürülmesinin mümkün olmadığını söyledi.





Sözcü’den Deniz Zeyrek, AKP ve MHP’nin üzerinde çalıştığı seçim yasası hakkında bir köşe yazısı kaleme aldı. AK Partili Yazıcı’nın da ifadelerinin yer aldığı yazının ilgili kısmı şöyle:





"Zamanında yapılırsa eğer, genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimi 18 Haziran 2023'te yani 15 ay sonra yapılacak. Cumhur İttifakı bileşenleri, ilk yapılacak seçimlerde geçerli olacak bir seçim yasası değişikliği planlıyordu. AK Parti ve MHP'nin temsilcileri bir komisyon kurup, yasa teklifi hakkında bir dizi görüşme yapmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ağustos 2021'de yaptığı bir açıklamada, değişikliğin Ekim 2021'de TBMM açıldığında TBMM'ye sunulacağını duyurdu. Ancak aradan beş ay geçti, Şubat ayının son 10 gününe girdik ama Seçim Kanunu Değişiklik Teklifi henüz TBMM'ye sunulmadı.

Biz teklifin neden geciktiğini sorgularken, Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinden Büyük Birlik Partisi'nin lideri Mustafa Destici, teklifteki seçim barajı maddesine oy vermeyeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağustos 2021'deki açıklamasında seçim barajının yüzde 10'dan yüzde 7'ye düşürüleceğini duyurmuştu. MHP lideri Devlet Bahçeli de Erdoğan'la yüzde 7 konusunda hemfikir olduklarını ifade etmişti. Destici'nin çıkışını seçim kanunu değişiklik teklifini hazırlayan komisyonda AK Parti'yi temsil eden Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'ya sordum."

"İTTİFAK SİSTEMİNDE BARAJ SORUNU YOK"

Yazıcı, "Sayın Destici'nin sözlerini okudum. Baraj meselesini kastediyor. Onlar barajın daha da düşürülmesini, yüzde 3 olmasını hatta baraj olmamasını savunuyor. Bu mümkün değil"dedi. Yazıcı, ittifak sisteminde zaten baraj sorunu olmadığına dikkat çekip, Destici'nin de 24 Haziran 2018 seçimlerinde AK Parti'nin kontenjanından TBMM'ye girdiğini anımsattı.