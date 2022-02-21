Biden ile Putin Ukrayna Zirvesi'ne yeşil ışık yaktı

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya lideri Vladimir Putin’in Ukrayna konusunda bir zirvede buluşma konusunda anlaştığı bildirildi. Açıklama Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ofisi tarafından yapıldı.





Açıklamada Macron’un iki lidere de "güvenlik ve Avrupa'nın stratejik istikrarı" konulu bir zirve önderdiği ve iki liderin bu zirvenin düzenlenmesine onay verdiği belirtildi. Beyaz Saray yaptığı açıklamada Biden’ın görüşmeyi "prensipte" ve Rusya bu arada Ukrayna’yı "işgal etmezse" kabul ettiğini ifade etti. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki "Her zaman diplomasiye hazırız" dedi ve ekledi: "Ancak Rusya savaşa karar verirse hızlı ve ağır sonuçları empoze etmeye de hazırız." Zirveye çatışmanın tüm taraflarının davet edilmesi bekleniyor.





ABD Rusya'yı Ukrayna'yı işgal etmesi halinde ağır yaptırımlar uygulamakla tehdit ediyor.





Macron, Biden, Putin, Zelenskiy ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson arasında yapılan telefon görüşmeleri sonrasında açıklanan zirvenin detayları henüz netleşmedi.





Detaylar 24 Şubat’ta netleşecek

Macron’un ofisi ve Beyaz Saray zirve detaylarının ABD Dışişleri bakanı Antony Blinken ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov tarafından 24 Şubat’ta planlanan toplantıda netleştirileceğini açıkladı.





Macron’un zirve önerisi haberi bir haftadır tansiyonu artırıcı gelişme ve açıklamaların ardından geldi. Ukrayna-Rusya sınırında ise gerginlik büyüyor. Ukrayna Cumartesi günü Donbas'ta bir Ukrayna askerinin Rusya yanlısı ayrılıkçılar tarafından öldürüldüğünü duyurdu.





Rusya'nın geçen yıldan beri Ukrayna sınırına askeri yığınak yapması gerilimi artırdı. Batılı ülkeler Rusya'nın Ukrayna’yı işgal edeceğini savunuyor. Rusya bunu reddediyor. Ancak Belarus’un Rusya’nın ülkedeki askeri tatbikatı uzattığını açıklamarı gerilimi bir nebze daha artırdı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken Belarus’taki tatbikatın uzatılmasının Rusya’nın saldırının eşiğine geldiği konusunda endişlerini artırdığını söyledi.





ABD merkezli uydu görüntüsü alan şirket Maxar, Rus askeri birlikleri orman, çiftlik ve endüstriyel bölgelerde Ukrayna sınırına 15 kilometre mesafede görüntülediğini bildirdi.





ABD’den BM’ye mektup

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'e ABD'nin gönderdiği bir mektupta "Rusya’nın işgali halinde bunun Ukrayna’da bir insan hakları felaketine yol açacağı" endişesini dile getirdiği bildirildi.









ABD’nin Cenevre’deki BM Elçisi Bathsheba Nell Crocker ellerinde "Rus birliklerin işgal sonrası öldürülecek ya da kamplara gönderilecek Ukraynalıların listesini yaptığına dair güvenilir bilgi bulunduğunu" söyledi.