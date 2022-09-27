Samanyolu Haber /Politika / AKP'den seçim ayarlı EYT açıklaması /27 Eylül 2022 11:18

AKP'den seçim ayarlı EYT açıklaması

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sigortalı olduktan sonra ‘oyunun kuralı değiştiği’ için iş hayatına başladığında vaat edilenden daha geç emekli olacak geniş bir kitle. Her siyasi görüşten, meslekten 'üyesi' var. 8 Eylül 1999’daki düzenlemeyle emeklilikleri ertelendi.

Düzenleme yapıldığında iktidarda olmayan AKP’nin yönetiminde de geri adım atılmadı. Aksine 31 Mayıs 2006’da çıkarılan 5510 sayılı kanunla nihai emeklilik yaşı 65’e kadar çıkarıldı. Muhalefetin mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin teklifleri reddedildi. Gerekçe olarak, 'oluşacak mali yük' gösterildi.

BAKAN BİLGİN'DEN EYT AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bilgin, "EYT çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz" dedi.

Öte yandan sözleşmeli personellerle ilgili de açıklama yapan Bilgin, "Bunlar 516 bin kişinin kadro haklarına kavuşması meselesidir. Onun çalışması bitti, zaman meselesi var" ifadelerini kullandı.
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