Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Aziz Yeniay'a silahlı saldırı soruşturmasında üç çocuk tutuklandı /15 Şubat 2024 02:06

AKP'li Aziz Yeniay'a silahlı saldırı soruşturmasında üç çocuk tutuklandı

AKP Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'a Kanarya Mahallesi'nde düzenlenen saldırı soruşturmasında 3 çocuk tutuklandı.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre AKP Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında düzenlenen ve 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırının ardından 3 çocuk tutuklandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, 10 Şubat Cumartesi günü yaşanan saldırı sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürülen çocukların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 4'ü çocuk 26 şüpheli, daha sonra Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.

YENİAY VE POLİSLER ŞİKAYETÇİ OLDU

AKP Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Yeniay, kendisinin hedef alındığı gerekçesiyle şikayetçi oldu ve müşteki olarak ifade verdi.

Ayrıca olay yerinde bulunan 3 polis memuru da ifade vererek şikayetçi oldu.

Saldırının gerçekleştirildiği araçta 5 kişinin bulunduğu tespit edildi.

Savcılık 3 çocuk hakkında, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla kasten yaralamaya teşebbüs" ve "nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması" suçlamalarıyla tutuklama, 1 çocuk hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Hakimlik, 3 çocuğun tutuklanmasına, bir çocuğun ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
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