Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu: PSG ve Lazio kazandı, Sociedad ve Bayern Münih yıkıldı

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, PSG sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.





Şampiyonlar Ligi Son 16 turu heyecanı, Paris Saint Germain-Real Sociedad ve Lazio-Bayern Münih maçlarıyla devam etti. İki maçta da, ev sahibi takımlar rövanş öncesi galibiyete ulaşan taraf oldular.İspanya ekibi Real Sociedad ile tarihinde ilk kez resmi bir maçta karşılaşan Paris Saint Germain, taraftarı önünde ilk yarıda zorlu bir ilk yarı geçirdi. İspanyol ekibinin dirençli oyununu kırmakta zorlanan PSG, ikinci yarıda kilidi Kylian Mbappe ile çözdü.Fransız yıldız 58. dakikada attığı golle PSG'yi 1-0 öne geçirirken, 21 yaşındaki genç futbolcu Bradley Barcola müthiş bir gole imza atarak skoru 2-0 yapan isim oldu.Bundesliga'da şampiyonluk yolundaki en önemli rakibi Bayer Leverkusen'e yenilen Bayern Münih, bir darbe de Şampiyonlar Ligi'nde Lazio'dan yedi.Roma'daki maçta, ilk yarıda net gol fırsatları gole çeviremeyen Bayern Münih, ikinci yarıda Lazio'nun kontratakları karşısında çaresiz kaldı. Bayern stoperi Dayot Upamecano'nun kırmızı kart gördüğü pozisyonun ardından penaltı kazanan Lazio, Ciro Immobile'nin golüyle 1-0 öne geçti.İtalyan ekibi bu sonuçla Almanya'daki rövanş maçı öncesi önemli bir zafer elde etti. Öte yandan, Bayern Münih'in yeni transferi Sacha Boey, maçta süre almadı.Takımlar, 5 Mart'taki rövanş maçlarında tekrar kozlarını paylaşacak.