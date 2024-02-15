Samanyolu Haber /Gündem / 6 araç birbirine girdi: Ölü ve çok sayıda yaralı var /15 Şubat 2024 00:51

6 araç birbirine girdi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Aydın'ın Efeler ilçesinde, 6 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı, 1 kişi yaşamını yitirdi.

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Aydın-Çine Yolu Menderes Köprüsü üzerinde, S.K. (50) idaresindeki 45 AHK 757 plakalı kamyondan yola limon posası döküldü.

Kayganlaşan yolda, biri halk otobüsü olmak üzere, 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 10 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 11 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralanan Alpaslan Özyılmaz, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, kamyon sürücüsü S.K'yi gözaltına aldı.
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