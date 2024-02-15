Şampiyonluk kutlaması silahlı saldırıyla kaosa döndü













Kansas City Chiefs'in Super Bowl şampiyonluk kutlaması, şehrin Union İstasyonu'nda meydana gelen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin yaralanmasıyla kaosa dönüştü.Kutlamalarda Travis Kelce ve Patrick Mahomes gibi yıldızlar sahneyi terk ettikten saniyeler sonra ateş açılması üzerine olay yerinden koşarak uzaklaştı.Polis departmanına göre iki silahlı saldırgan gözaltına alındı. Kırmızı kapüşonlu bir adam tutuklanırken görüntülendi, ancak bu kişinin silahlı saldırıya karışanlardan biri olup olmadığı belli değil.Polis memurları, yaklaşık bir milyon insanın galibiyeti kutlamak için toplandığı tren istasyonunu çevreleyen sokakları boşalttı.ABD basınındaki haberlere göre; şimdiye kadar 10 kişi yaralanmış olabilir, ancak kaç kişinin silahla yaralandığı ya da ortaya çıkan kaos sırasında yaralandığı henüz net değil.Taraftarların olay yerinden kaçıştığı ve birkaç kişinin sedyelerle götürüldüğü görüldü.KSHB 41 kanalında yapılan canlı yayında, geçit töreninin sona erdiği, Union İstasyonu dışındaki kalabalığın hızla dağıldığı ve bazı taraftarların bariyerlerden atlayarak kaçtığı görüldü.Sunucular, kalabalıktan bazı kişilerin aşağı inmelerini söylediğini ve insanların içeriye doğru koştuğunu söyledi.Öte yandan, takım oyuncularının, taraftarlar olay yerinden kaçmaya başlamadan önce silah sesi duydukları da öğrenildi.