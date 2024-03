AKP'li bakanlara tepki sürüyor! Bakan Özhaseki, Şanlıurfa'da protesto edildi

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ardından, daha önce de Bursa ve Sakarya'da protesto edilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bu defa AKP'nin kalesi olarak bilinen Şanlıurfa'da Filistin protestosuyla karşılaştı.



Protesto karşısında şaşkına dönen AKP'li Bakan, protestocuları 'birilerinin gönderdiğini' öne sürerek tepki gösterdi.



AKP'li Bakan Yurttaşları Azarladı



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, TOKİ tarafından Karaköprü ilçesine bağlı Aşık Mahallesi'nde yapılacak konutların temel atma törenine katıldı. Bir grup yurttaş burada, "İsrail'le ticaret Filistin'e ihanet" yazılı pankart açtı. Özhaseki ise protestoyu provokasyon şeklinde değerlendirdi ve yurttaşları azarladı.



Şu anda Filistin için ciğeri yanan, uğraşan tek liderin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu iddia eden Özhaseki, şöyle devam etti:



'Tamam kardeşim, gördük. Siz de oturun, insanları provoke etmeyin. Şu an Filistin için ciğeri yanan dünyada bir tek lider var, o da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Siz de gidin sizi buraya gönderenlere bunu söyleyin lütfen. Tamam mı? Seni buraya tutup gönderenlere de ki dünyada bir tane lider var o da Recep Tayyip Erdoğan. Filistin için gece gündüz o uğraşıyor. Siz ancak bu işi tahrik edersiniz, istismar edersiniz, gelip buradaki insanları provoke edersiniz. Yapacağınız tek şey bu zaten. Gittiğim her yere özel olarak gönderiyorlar. Bursa'ya gittim aynı şekilde Sakarya'ya gittim aynı şekilde. Yolda gelirken Bekir Bakan'ıma dedim ki, kesin yine beni takip ediyorlar, iki tane tutulmuş çocuk gönderecekler olayı provoke etmeye çalışacaklar. Aynen dediğimiz gibi. Ama yürekten söylüyorum, dünyada eğer bir mazlum millet varsa hepsinin arkasında duran Cumhurbaşkanımız.



Değerli kardeşlerimiz biz bunlar için çırpınırken, didinirken, her türlü el altından el üstünden yardım yaparken birileri de ne yazık ki seçim geldi diye, bu provoke hareketleri yapmaya devam ediyorlar. Biz doğru bildiğimiz yolda devam edeceğiz. Demek ki onlar da öyle devam edecek.'