Yürekler kardeşlik iftarında birlikte çarptı





















İftar vaktinin gelmesi ile birlikte bir müezzin akşam ezanını okudu. Akabinde Birlikte Yaşama ve Birlikte Büyüme İnisiyatifi üyelerinden olan emekli doktor Steffen Fimpel, iftar duasını Almanca olarak yaptı.





İftar menüsünde iftarlıklar çorba ve etli yemeklerin yanısıra vejeteryan menü de yer aldı. Tatlı olarak baklavanın sunulduğu menü misafirler tarafından tam not aldı.











Almanya’nın Baden Württemberg eyaletine bağlı Schwäbisch Hall kentinde faaliyetlerini yürüten Birlikte Yaşama ve Birlikte Büyüme İnisiyatifi, her yıl geleneksel olarak düzenlediği ‘Diyalog İftarı’nın üçüncüsünü gerçekleştirdi.Türkiye’den zorunlu göçe tabi tutulan muhacir aileler ve onların Alman dostlarının katılımı ile gerçekleşen iftar programına geniş çaplı katılım oldu.250’yi aşkın misafirin katıldığı iftar programında akşam ezanından önce sahneye çıkan minikler, Almanca ve Türkçe dular okudu.Schwäbisch Hall, Evanjelist Sosyal Eğitim Teknik Okulu (Evangelischen Fachschule für Sozialpädagogik Schwäbisch Hall) Müdürü Jasmin Laritz, yaptığı konuşmada, ‘Mükemmel bir davet. Gecen sene de bu programa katıldım ve çok etkilendim’ dedi. Bu tür programların misafirperverlik ve dinler arası dostluğun büyük bir rol modeli oldugunu vurgulayan Laritz, ‘Böyle güzel bir etkinliğin parçası olmama izin verdiğiniz için teşekkür ediyorum’ şeklinde konuştu.Programda Stutgart merkezli LBE-BW e.V Derneği’nden Osman Yıldız, birlikte yaşamanın, birbirini tanıyabilmenin en güzel vesilesinin ‘Aynı masaya oturabilmek’ olduğuna dikkat çekerek Fethullah Gülen Hocaefendi’nin öğretilerinde önemli bir yer tutan hoşgörü ve toleransın önemi vurgulandı.Aynı dernekten Cihan Balcı ise, Alman misafirlere, Ramazan Orucu ile ilgili sahur, iftar, teravih gibi kavramları kavramları kendi dillerinde anlattı.Programa katılan misafirler için bir anı defteri oluşturuldu. Bunlardan ikisi çok çarpıcıydı:- ‘İlk gözlemim yüzleri, gözleri parlayan insanlar var burada’- ‘Bu güzellikleri başkaları da görmeli ve yaşamalı. Gerekirse biz gelecek sene gelmeyelim, onları davet edin’Programda ayrıca 6 hanımdan kurulu Dilbeste Band ve Blumen der Hoffnung (Umut Çiçekleri) grubu üyeleri Türk Sanat Musikisi’nden klasik eserler seslendirdi.